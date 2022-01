Quando siamo in cucina e ci apprestiamo a preparare un succulento piatto, poniamo molta attenzione alla preparazione e trascuriamo il pentolame in cui andremo a cucinare. Dovremmo ripulirlo accuratamente prima di utilizzarlo e accertarci che non ci siano incrostazioni residue.

Se poi si tratta di mettere in forno le nostre pietanze, diamo per scontato che una carta da forno possa non darci problema durante la cottura.

Bruciature e incrostazioni

Eppure, capita spesso di ritrovare a fine cottura molte incrostazioni e bruciature della teglia o del contenitore utilizzato. In molti casi sono incrostazioni unte e grasse che non si tolgono facilmente con un semplice lavaggio. Bisognerà dunque accorrere con alcune soluzioni naturali e non molto aggressive, ma che possano riportare la teglia ad un buono stato di utilizzo. Se dunque, come è possibile che accada, l’uso del detersivo, combinato anche con il limone, non porterà a un buon risultato e non siamo contenti, dovremo provvedere diversamente.

Quindi, non solo detersivo e limone, perché in nostro aiuto possono venirci anche altri prodotti che abbiamo in casa. Sale, aceto bianco e bicarbonato fanno proprio al caso nostro, infatti non solo sono sempre presenti nelle nostre dispense, ma sicuramente ne abbiamo una quantità sufficiente per utilizzarli nelle varie pulizie di casa o per usi personali.

Non solo detersivo e limone ma ecco quali prodotti usare per pulire la teglia del forno unta e grassa dopo aver cucinato

Per sgrassare la nostra teglia e togliere l’unto e il grasso di troppo proponiamo due metodi differenti con utilizzo di prodotti naturali.

Mettere la teglia su un ripiano stabile e sicuro, spargiamo sopra il sale. Aggiungiamo una buona quantità di aceto bianco e infine buttiamo sopra abbondante acqua bollente. Attendiamo qualche minuto necessario per far agire i due prodotti insieme. E poco dopo, grazie all’uso di una retina da cucina, potremo iniziare a strofinare la teglia senza raschiare troppo.

Infatti la retina, se usata con energia, rischia di rovinare per sempre una teglia che invece dovrà essere utilizzata molte altre volte ancora.

Nel secondo metodo, al posto di sale e aceto usiamo il detersivo e il bicarbonato. Il detersivo fungerà da sgrassante, il bicarbonato darà invece il colpo finale all’unto e alle incrostazioni.

Elemento necessario a completare la nostra pulizia profonda è l’acqua bollente. Versiamone in abbondanza dentro la teglia e aspettiamo che faccia effetto insieme ai due prodotti.

Utilizziamo la solita retina per aiutarci a togliere definitivamente bruciature, incrostazioni e l’unto di troppo.