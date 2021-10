C’è tutta la tradizione e l’eleganza di Torino in questi bar storici assolutamente da non perdere

Torino è nota per la tradizione e l’eleganza. Camminando tra le sue vie, la storia dell’Italia scorre davanti ai nostri occhi: antico accampamento romano, capitale del ducato di Savoia, centro nevralgico del Risorgimento. Nei caffè storici, l’atmosfera raffinata di un tempo passato vive ancora nel pieno del suo fascino. Nell’articolo che segue vi presenteremo, orientativamente, alcuni dei più caratteristici.

In piena Piazza Castello, nella splendida cornice del Palazzo Reale, c’è il Caffè Reale, luogo d’elezione per chi voglia immergersi completamente nelle atmosfere sabaude. Il locale offre un momento di ristoro elegantissimo. Nelle sue sale, fin dal Settecento vengono conservate porcellane pregiate. Su comode sedie bianche con ricamato lo stemma dei Savoia, possiamo dunque gustare specialità piemontesi, come il bicerin e i baci di dama, circondati da teiere, argenti e porcellane che un tempo servirono nobili e re.

In pochi lo sanno ma è qui che è nata questa specialità italiana

Da Mulassano si esaltano la raffinatezza di Torino, la voce di un grande poeta e un pezzo di America diventato orgoglio italiano. È proprio in questo gioiellino di boiserie, specchi e marmi con decorazioni floreali in bronzo che, nel 1926, nacque infatti il tramezzino.

Di ritorno dagli Stati Uniti, i coniugi Nebiolo, che allora possedevano il locale, portarono in Italia il pane tostato. Ma non solo: con ingegno tutto italiano, decisero di provarlo senza tostatura, esaltandone la morbidezza con farciture della migliore qualità. A questa invenzione che ancora oggi regala spuntini indimenticabili a milioni di italiani, Gabriele D’Annunzio diede il nome tramezzino.

Caramelle e cioccolato senza eguali nel caffè storico scelto dai re

Quando arriva l’autunno e la temperatura scende, è giunto il momento di coccolarsi con una buona cioccolata calda. Non c’è posto migliore per gustarne una che a Baratti e Milano, storico caffè confetteria che i Savoia designarono come fornitore della Casa Reale.

In questo tripudio di legno e maioliche colorate possiamo goderci un momento di golosissimo relax. Tra le scelte a nostra disposizione, caramelle classiche ai gusti di frutta o alle essenze digestive e amabili liquirizie. Le babette, ripiene di crema al latte e mandorla. Il celebre cremino, con cui Baratti e Milano, che lo inventarono, deliziano i sensi degli amanti dei dolci fin dalla metà dell’Ottocento. E non dimentichiamo il gianduiotto, vero e proprio simbolo di Torino, in cui cioccolato e nocciola si fondono in un’esplosione di sapori e morbidezza.

