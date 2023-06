Mal di gola, raucedine e dispnea sono i sintomi della malattia che ha colpito Valentina Vignali

È considerata una patologia rara ma il problema è che può presentarsi a ogni età e questo fa riflettere perché potrebbe sconvolgere la nostra vita da un momento all’altro. Così è stato per la nota cestista, protagonista del Grande Fratello e volto di Uomini e Donne. Lei ha raccontato la sua esperienza.

Piena di vita e di impegni, Valentina Vignali si è mossa per anni tra la sua passione per il basket, per la televisione e per i social. Influencer, amata dal pubblico nelle sue apparizioni in diversi programmi di successo, sportiva a tutto tondo. Eppure 10 anni fa ha dovuto rallentare i ritmi a causa di qualche problema alla salute.

Agli oltre 2 milioni di follower ha raccontato l’evolversi della malattia ma anche il decorso e le cure. La sua vita da paziente di oncologia è stata seguita da molte persone che non hanno tante notizie in merito. La vita che si fa quando ci si ammala e le notizie su questa patologia sono cose ancora sconosciute ai più. La Vignali avrebbe detto di non avere avuto paura perché si trattava di qualcosa che non poteva controllare. Ciò che ha sempre fatto è stato rispettare il suo corpo, fare tanto sport e realizzare i suoi progetti. Rallentare i ritmi di vita ogni tanto fa bene, questa è l’unica cosa di cui dobbiamo essere responsabili.

Informazione e prevenzione

Mal di gola, raucedine e dispnea potrebbero essere conseguenze di questa neoplasia che rappresenta il 2% di tutti i tumori. Può colpire tra una fascia di età che va dai 25 anni ai 60 e riguarderebbe in maggiore percentuale il mondo femminile. La tiroide è una ghiandola fondamentale posta sotto il pomo d’Adamo che regola il metabolismo attraverso la produzione di ormoni. La funzione della ghiandola è regolata dall’ipofisi altra ghiandola ma posizionata alla base del cranio.

Per avere un corretto funzionamento di queste ghiandole è importante all’apporto di iodio, la carenza potrebbe portare alla formazione di elementi nodulari. I controlli periodici e le diagnosi precoci possono salvarci la vita come sempre in questi casi. Si ratta di osservazione e palpazione che possiamo fare da soli e che fa il medico quando andiamo in ambulatorio per le visite di routine. L’ecografia tiroidea sarebbe l’esame radiologico principale, sarebbe di facile esecuzione e permetterebbe di capire la natura dei noduli e la struttura.

Mal di gola, raucedine e dispnea, facciamo attenzione a questi segnali

Aveva 21 anni quando le hanno diagnostica il male e all’età di 31 anni ha sentito il bisogno di raccontarsi in maniera più approfondita. Senza pudori o la volontà di attirare l’attenzione, la Vignali è stata semplice e diretta. Perché le domande più comuni hanno riguardato in larga misura proprio la paura. Secondo la sportiva e influencer, quando ci si trova davanti un problema simile si può solo combattere. La paura va gestita con la positività. Lei continua a fare gli esami, ha mostrato l’ecografia, ha parlato del polo medico di Pisa che l’ha seguita.

L’idea della malattia non ti abbandona mai, ha detto Valentina. Ma dalle brutte cose si impara sempre e la lezione più importante è quella di darsi una seconda occasione. E di non trattenersi. Se vuole fare un regalo lo fa, se vuole fare un viaggio salta su un aereo, se deve dire qualcosa non si trattiene. La malattia può creare una prigione o darci la libertà. Tutto sta nelle nostre scelte, nella strada che abbiamo deciso di seguire. Ha dimostrato di essere simpatica durante le puntate del Grande Fratello che ha animato con forza e determinazione. La stessa forza l’ha utilizzata quando serviva. I milioni di seguaci sono tutti meritati.