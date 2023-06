Perché Carlo Conti è sempre abbronzato: la risposta secondo la scienza, meno danni e più vitamine

Conduttore televisivo e radiofonico, autore televisivo, direttore artistico del Festival di Sanremo nonché dello Zecchino d’oro, è uno dei volti noti della tv contemporanea soprattutto in Rai. Ha una particolarità che salta agli occhi, che lo rende unico e di cui spesso ha parlato nelle interviste.

Ha cominciato la sua carriera con Pieraccioni e Panariello, vive a Firenze ed è sposato con la costumista Francesca Vaccaro da cui ha avuto un figlio. Il suo programma Tale e quale show ha avuto un incredibile successo di pubblico. Dal 2022 è ideatore e autore dello show Dalla strada al palco in onda su Raidue con la co-conduzione del cantante Nek.

La particolarità di Carlo Conti? Essere sempre molto abbronzato. Tante le domande che gli vengono fatte sulla sua abbronzatura e anche molto divertenti le sue risposte. Anche in pieno inverno quando le altre persone perdono la normale abbronzatura estiva e tornano ad essere pallide, il presentatore appare sempre in forma. Durante le sue trasmissioni la domanda sulla sua abbronzatura è sempre nell’aria, certe volte è un comico a fare una battuta, altre volte un concorrente che gli pone la domanda. Carlo Conti ha svelato una volta per tutte il suo segreto. Vediamo di cosa si tratta.

È una sua mania

Perché Carlo Conti è sempre abbronzato? È una vera mania, ha dichiarato il presentatore. La natura lo ha adottato di una pelle davvero straordinaria. Per lui sarebbe impossibile scottarsi al sole, passerebbe dal suo normale colorito direttamente ad un colore più scuro senza che la pelle vada in sofferenza. Così quando ha qualche giorno libero, Carlo Conti si reca subito al mare. In inverno, prima di un nuovo impegno o di una vacanza esotica, si recherebbe nei centri specializzati per concedersi una lampada. Perché ormai non riesce più a vedersi con un colorito pallido, ha dichiarato. È abituato a vedersi così e non sopporta eventuali cambiamenti riguardanti il colore della sua pelle.

Cerca sempre centri specializzati che abbiano macchinari certificati e controlla accuratamente la scritta riguardante l’ente che ha eseguiti i controlli. È molto pignolo sulla questione, non transige e lo fa sempre prima di concedersi la lampada di 15 minuti solo ed esclusivamente sulla faccia. Ma è la sua abbronzatura naturale a fare la differenza. Quella non si mette in discussione, ha dichiarato il presentatore. La crema protettiva nella sua sacca non manca mai. Gliel’ho insegnato la mamma, fattore 50 di protezione durante le prime esposizioni, anche se lui si limita alla 20. Dopo tanti anni di esperienza, Carlo Conti sa distinguere un sole che fa male da uno che lo abbronza nella maniera migliore.

Perché Carlo Conti è sempre abbronzato, il pubblico lo ama così

La scienza dice che avere un’abbronzatura naturale conferisce moltissima salute non solo alla pelle ma anche a tutto l’organismo ed è una protezione di partenza veramente importante. La pelle più scura resiste di più ai raggi UV, non si scotta, è sottoposta in maniera minore a danni e lacerazioni. La melanina, cioè il pigmento bruno che aumenta quando ci abbronziamo, sarebbe presente nelle pelli più scure in quantità maggiori. Sarebbe una vera barriera naturale aggiuntiva che protegge contro le radiazioni solari.

La pelle scura previene la distruzione dei folati causata dai raggi UV, aiuterebbe a sintetizzare in maniera corretta la vitamina D. La melanina è un pigmento prodotto dai melanociti, è l’elemento che rende la pelle più scura insieme a emoglobina, ossiemoglobina, carotenoidi. Carlo Conti non passa certo inosservato, il colore della sua pelle è diventato un marchio di fabbrica, ma la sua bravura lo è ancora di più. A dimostrarlo, l’amore che il pubblico italiano gli riserva ogni volta che compare sullo schermo.