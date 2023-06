Al termine di una buona settimana di contrattazioni, ci sono 2 azioni che hanno registrato nuovi massimi storici a Piazza Affari. Stiamo parlando di Carel Industries e di Ferrari. Due azioni che ormai da mesi stanno mettendosi in mostra sul Ftse Mib.

Tra le 2 azioni che hanno registrato nuovi massimi storici a Piazza Affari quelle Ferrari continuano a salire senza soluzione di continuità

Il titolo Ferrari (MIL:RACE) ha chiuso la seduta del 16 giugno in rialzo dello 0,25% a quota 281,3 €, rispetto alla seduta precedente.

Da quando sono state quotate a Piazza Affari nel 2016, le azioni Ferrari, tranne qualche breve pausa, sono salite senza interruzioni. Dal momento in cui hanno iniziato a scambiare sul Ftse Mib hanno realizzato una performance di circa il 600% aggiornando continuamente i massimi storici.

Allo stato attuale tutti gli indicatori sul titolo sono impostati al rialzo con i prezzi che punta alla resistenza in area 289,5 €. Questo punto di inversione potrebbe provocare una battuta di arresto in questo percorso al rialzo. Qualora, però, dovesse essere superato, le quotazioni Ferrari potrebbe attaccare e superare la soglia psicologica dei 300 €.

In questo scenario rialzista, però, sono anche possibili ritracciamenti fino in area 235,5 €. Solo sotto questo livello il ribasso potrebbe diventare molto probabile.

Ottimo segnale rialzista per un potenziale rialzo di circa il 40%: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Carel Industries (MIL:CRL) hanno chiuso la seduta del 16 giugno a 28,15 €, in rialzo dello 0,54% rispetto alla seduta precedente.

Con la rottura in chiusura di settimana della resistenza in area 27,55 €, per il titolo Carel Industries si potrebbero aprire interessanti spazi al rialzo. Ecco, quindi, che le quotazioni potrebbero portarsi prima in area 33 € e successivamente in area 29 €, per un potenziale rialzo di circa il 40% rispetto ai livelli attuali.

Una chiusura settimanale inferiore a 27,55 €, invece, potrebbe provocare un’inversione ribassista.

Articoli che potrebbero essere di tuo interesse

Il Ftse Mib ha chiuso su livelli che non vedeva da oltre 15 anni: obiettivo 40.000 in arrivo?

Come disinfettare adeguatamente la spugnetta per i piatti? Soluzioni semplicissime da provare subito