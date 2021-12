Tra i mille modi possibili per cucinare le uova, prepararle in camicia è uno dei metodi più raffinati e anche più complicati. Mettere in tavola un uovo in camicia della perfetta consistenza è però un’enorme soddisfazione, soprattutto se non siamo cuochi esperti e ci cimentiamo in questa preparazione per la prima volta.

Troppo spesso, però, possiamo fallire nella preparazione delle uova in camicia anche seguendo pedestremente una ricetta. Può capitare infatti che le uova si disfino durante la cottura, andando a creare dei poco invitanti ‘tentacoli’ nella pentola. O al contrario può succedere che cuociano troppo, e che il tuorlo resti compatto come quello di un uovo sodo. Ma se vogliamo delle uova in camicia della consistenza perfetta, possiamo usare un semplice trucchetto che non tutti conoscono. Ci semplificherà la vita e ci permetterà di mettere in tavola delle uova in camicia cotte a puntino anche se non siamo cuochi esperti.

Mai più uova in camicia disastrose, basta aggiungere un cucchiaio di questo ingrediente all’acqua per avere un risultato perfetto

Il trucco è molto semplice. Basta aggiungere qualcosa all’acqua di cottura delle uova. Si tratta di un ingrediente che abbiamo sempre in cucina, e semplicissimo da reperire. Parliamo dell’aceto bianco. Proprio così: basta aggiungere un cucchiaio di aceto bianco all’acqua di cottura delle uova per ottenere dei risultati perfetti. L’aceto, infatti, aiuta le uova a mantenersi più compatte e a non disfarsi durante la cottura. Si trasformeranno in uova in camicia dalla consistenza morbidissima ma compatta. Mai più uova in camicia disastrose, basta aggiungere un cucchiaio di questo ingrediente all’acqua per avere un risultato perfetto.

Mettiamo quindi un po’ di aceto nell’acqua di cottura per delle uova in camicia perfette. Ma anche la temperatura dell’acqua è un aspetto cruciale.

Attenzione alla temperatura dell’acqua

L’errore che fanno in molti durante la preparazione delle uova in camicia è di gettare le uova quando l’acqua bolle. In realtà però, l’acqua dovrebbe essere molto calda ma non bollente. L’acqua bollente infatti rischia di disfare i tuorli delle uova prima che abbiano avuto il tempo di compattarsi a sufficienza, e quindi di creare un disastro.

Il metodo consigliato dagli chef è quindi di spegnere il fornello non appena l’acqua inizia a bollire, e solo dopo averlo spento gettare le uova nell’acqua, creando un mulinello con un cucchiaio o una frusta. Seguendo questi consigli avremo delle uova in camicia perfette e appetitose.

