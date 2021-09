Il ritorno dalle vacanze è stato caratterizzato da un riassetto della propria vita quotidiana in ogni suo aspetto. Fra le mansioni pratiche più urgenti da svolgere rientrano anche le pulizie del proprio spazio casalingo. Dopo tanto tempo al chiuso cambiare le lenzuola, pulire la cucina e il bagno sono dunque le attività basilari da svolgere. Un buon metodo per avere la casa pulita senza fare troppi sforzi consiste nel suddividere razionalmente le cose da fare. Quindi consigliamo di partire dall’ambiente più piccolo e poi procedere per ordine di importanza. Questo vale sicuramente per le faccende domestiche di maggiore entità, ma non per quelle che richiedono più precisione.

A volte infatti ci sono delle piccole cose che ci dimentichiamo e che possono sul lungo periodo provocarci dei problemi. Parliamo ad esempio del calcare che tende ad ostruire i nostri lavabi. Per ovviare questo contrattempo ecco subito una soluzione pratica. Non tutti sanno come pulire il filtro del rubinetto pieno di calcare in una sola mossa. Vediamo insieme come possiamo evitarci questa scocciatura con estrema facilità.

Non tutti sanno come pulire il filtro del rubinetto pieno di calcare in una sola mossa

Se aprendo un qualsiasi rubinetto della casa si nota che l’acqua fa fatica ad uscire probabilmente si tratta di un’ostruzione da calcare. Bisogna munirsi quindi di forza di volontà e smontare i filtri. Poi è necessario prendere un prodotto adeguato e lasciare i pezzi in ammollo per alcune ore. In alternativa, se si preferisce utilizzare dei prodotti naturali, si può anche propendere per una soluzione composta da acqua, aceto e limone.

Inoltre, prima di smontare tutto, si può provare a scegliere il prodotto che più si desidera e applicarlo direttamente sulla sottile griglia da cui esce l'acqua. Infatti, basterà appoggiarci direttamente sopra lo spruzzino e metterlo in azione. Lasciare in posa per una notte intera. Molto probabilmente l'indomani l'acqua comincerà a scorrere in maniera normale.

Un minimo di prevenzione

Come recita però il famosissimo proverbio “prevenire è meglio che curare”. Dunque, è meglio evitare di ritrovarsi in queste situazioni cercando il più possibile di fare una costante manutenzione. Una buona idea potrebbe essere investire qualche soldo nei filtri anticalcare sia nella caldaia sia in tutti i rubinetti presente in casa.

