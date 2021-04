In questo periodo difficile, molte persone sono alla ricerca di distrazioni, di qualcosa da fare che tenga impegnata la mente. Un hobby che molti hanno riscoperto è sicuramente quello della pittura.

Dipingere, infatti, oltre che permetterci di esternare la nostra creatività, migliora il benessere e l’umore di chi lo fa.

Oggi vedremo 3 tecniche geniali per dipingere dei bellissimi quadri di arte moderna, e dare un tocco di personalità in più alla casa.

Un po’ di nastro adesivo

Una delle tecniche più utilizzate è quella dello stencil.

Su una tela applichiamo del nastro adesivo per delineare i contorni della nostra immagine.

L’ideale sarebbe usare i nastri adesivi in carta perché sono molto facili da rimuovere e non danneggiano tutto il resto.

Una volta applicati nel modo in cui più ci piace, iniziamo a dipingere tutte le parti al di fuori del nastro. Scegliamo i colori che più ci ispirano al momento. Una volta finito, togliamo il nastro ed apparirà la nostra opera d’arte astratta!

Usiamo una lastra di plastica

Un’altra tecnica, ancora più semplice della prima, consiste nell’applicare del colore sparso per la tela direttamente dal tubetto. Una volta scelti i colori, la dose di vernice e la posizione, procuriamoci una lastra di plastica trasparente.

Premendo quest’ultima sulla tela, schiacceremo il colore così da distribuirlo uniformemente.

Possiamo poi giocare con la fantasia e spostare più volte la lastra per creare meravigliosi effetti di movimento.

Bene. Ora manca l’ultima delle 3 tecniche geniali per dipingere dei bellissimi quadri di arte moderna, e dare un tocco di personalità in più alla casa. Scopriamo insieme qual è.

È incredibile cosa si può creare con una spatola

Infine, l’ultima tecnica che sveleremo è simile alla precedente ma cambia lo strumento che andremo ad utilizzare.

Sempre sulla tela, applichiamo il nostro colore creando un po’ dei pallini, un po’ delle linee, sempre in base all’ispirazione del momento. Dipingere dev’essere un po’ così, senza una logica. Deve venire tutto da dentro.

Una volta finito, prima che il colore si asciughi del tutto, prendiamo una spatola per pulire i vetri.

Con questo strumento, procedendo dall’alto verso il basso, spalmiamo tutto il colore.

L’opera che ne verrà fuori sarà straordinaria!