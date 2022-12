Dicembre accoglie a braccia aperte 3 segni zodiacali che finalmente avranno più equilibrio e serenità

Le previsioni dell’oroscopo di dicembre premiano 3 segni zodiacali che saranno travolti dalla fortuna e da una maggiore serenità personale.

Fine anno col botto per alcuni segni zodiacali che godranno dell’influenza positiva della Luna. In particolar modo, una fortuna smisurata si farà sentire nei primi 7 giorni del mese di dicembre per 3 segni. Difatti, dopo i grandi cambiamenti annunciati dalle stelle, altre novità interessanti sono in programma per le prossime ore. Dicembre accoglie a braccia aperte i Gemelli, i Cancro e un altro segno che nei mesi scorsi non ha goduto molto di una sorte favorevole.

Quali saranno i giorni più fortunati per i Gemelli e i Cancro?

Dopo un periodo di continui stress emotivi ma anche fisici, i nati sotto il segno dei Gemelli potranno tirare un sospiro di sollievo e godersi l’inizio dell’inverno in tranquillità. Il mese di dicembre si apre con una buona dose di serenità e calma, sentimenti utili a risolvere situazioni in sospeso e a mitigare il rapporto burrascoso con alcuni colleghi di lavoro, oppure con il capo. Per l’amore, invece, si dovrà attendere la fine dell’anno per un finale da favola. Tuttavia già dalle prossime ore, i Gemelli potranno scorgere dei miglioramenti con il partner. Per i single, invece, nuove amicizie in vista. Dunque, si consiglia di aprire gli occhi e di non farsi condizionare dalla timidezza (una caratteristica piuttosto accentuata per questo segno). Secondo le previsioni della settimana, i giorni più fortunati per i nati sotto il segno dei Gemelli saranno il 3, il 4 e il 5 dicembre.

Per i nati sotto il segno del Cancro, invece, sarà un mese molto nostalgico, ma allo stesso tempo ricco di novità. Un desiderio di trovare nuovamente una stabilità emotiva e sentimentale potrebbe portare i single a intraprendere relazioni più durature. Per le coppie, invece, qualche piccola discussione potrebbe innescarsi durante il primo weekend del mese. La situazione, però, dovrebbe tornare alla normalità già da lunedì 5 dicembre. Dal punto di vista lavorativo, invece, nuove proposte e progetti potrebbero arrivare a partire da mercoledì 7 dicembre.

Dicembre accoglie a braccia aperte anche un altro segno fortunato, ovvero il Leone

Un ottimo periodo si prospetta anche per i nati sotto il segno del Leone. Dopo settimane di down e negatività, ora si riparte con una marcia in più. Sono attese buone notizie in ambito amoroso. Per quanto riguarda il lavoro, poi, non sono esclusi aumenti e scatti di carriera prima della fine dell’anno. Attenzione, però, alle spese improvvise, meglio lasciarsi un budget di riserva per qualsiasi evenienza, soprattutto in vista delle imminenti festività natalizie.