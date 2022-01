Chi nel tempo ha conservato vecchi libri e vecchie fotografie sa di possedere, almeno a livello affettivo, un vero e proprio tesoro. È sempre bello, infatti, sfogliare e rileggere le vecchie pagine di un libro, che magari hanno segnato l’infanzia o l’adolescenza. Così come può essere emozionante sfogliare album fotografici o ripescare da vecchi scatoloni istantanee e ricordi del passato.

Tuttavia, per quanto sia romantico tutto questo, c’è un fattore che potrebbe disturbare, e non poco, la consultazione di questi cimeli. Stiamo parlando della muffa che, oltre a consumare le pagine e le fotografie, emana anche una puzza molto sgradevole.

Per cercare di rimediare e tamponare questa situazione, possiamo adottare alcuni accorgimenti che sveleremo tra poco.

Infatti, ecco come eliminare all’istante l’odore pungente di muffa proveniente da vecchi libri e fotografie senza rovinarli

Innanzitutto va precisato che il precursore della muffa è senza dubbio l’umidità. Infatti, conservare libri, fotografie ed altri oggetti all’interno di stanze con un tasso di umidità superiore al 60% è sbagliato, perché potrebbe danneggiarli in maniera irreversibile.

Quindi, per prima cosa, assicuriamoci di mantenere nelle stanze una discreta aerazione e di pulire spesso, eliminando la polvere.

In secondo luogo, bisognerà agire sui libri e le fotografie ormai colpiti dalla proliferazione della muffa. Per farlo, possiamo testare diverse soluzioni e poi vedere quale fra queste sia la più efficace per la nostra situazione.

Un metodo super efficace

Una prima soluzione potrebbe essere quella di arieggiare ed asciugare libri e fotografie con il phon per capelli, impostando al minimo la velocità e la temperatura.

Prestando attenzione a non danneggiare la rilegatura e le pagine, apriamo queste ultime voltandole rapidamente e facciamo passare l’aria. In questa fase è importante indossare sempre i guanti e la mascherina protettiva.

Dopo questa operazione, possiamo cospargere le pagine interne e le foto con il bicarbonato di sodio.

Il bicarbonato, che molti erroneamente utilizzano a sproposito nelle pulizie, è invece molto efficace nel trattenere ed assorbire gli odori.

Fatto ciò, richiudiamo i libri e le fotografie all’interno di sacchetti, cercando di mantenerli sottovuoto per qualche giorno. Trascorso il tempo necessario, se il problema dovesse persistere, ripetiamo nuovamente l’operazione. Quindi, ecco come eliminare all’istante l’odore pungente di muffa proveniente da vecchi libri e fotografie senza rovinarli.

Come potenziare l’effetto del bicarbonato

Oltre al phon ed al bicarbonato, possiamo utilizzare altri espedienti per profumare vecchi libri e fotografie.

Fra queste, una delle più efficaci potrebbe essere quella di inserire all’interno delle pagine alcune foglie di alloro. Oppure, possiamo inumidire delle garze, o dei batuffoli di cotone, con del tea tree oil ed inserirli all’interno delle suddette buste. In questo caso, però, sarà fondamentale cercare di non macchiare con l’olio i libri e le fotografie.