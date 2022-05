Appena le giornate diventano più calde, iniziamo a sentire i ronzii di api, vespe, calabroni e altri insetti. Li avvertiamo soprattutto vicino alle finestre, dove cercano di costruire i loro alveari in pace e tranquillità. Il problema è che, molti di noi, hanno paura di questi insetti e finiscono per disturbarli, con il rischio di farsi pungere. Per non parlare delle fastidiosissime zanzare, che invadono le nostre case e ci pungono, lasciandoci un grande prurito sulla pelle.

Per evitare questo genere di situazioni, dovremmo cercare di allontanare questi insetti, per vivere più tranquillamente i nostri balconi e giardini. Prima di tutto, però, ricordiamo che è assolutamente vietato uccidere api e vespe. Sono previste multe costosissime per chi uccide uno di questi insetti. Ecco perché, con i consigli che leggeremo nelle prossime righe, scopriremo come allontanare questi insetti, senza danneggiarli o, peggio, ucciderli.

Allontanare api e vespe da balconi e giardini è davvero semplicissimo grazie a questi 3 rimedi naturali e profumati

Dovremmo utilizzare 3 rimedi naturali ma realmente efficaci.

Il primo, molto simile a quello utilizzato per le zanzare, consiste nel mettere sul proprio balcone o in giardino una pianta di geranio citronella. Noto anche come geranio limone, questo piccolo arbusto sarebbe in grado di allontanare insetti come api e vespe, perché sprigionerebbe un odore molto forte. Questo, infatti, risulterebbe piacevole per noi, ma davvero molto sgradevole per questi insetti. I quali, per questo motivo, starebbero ben lontani da casa nostra.

Una fragranza che profumerà tutta casa

Un altro rimedio contro vespe e api passa attraverso l’utilizzo di olio essenziale di eucalipto. Basterà metterne qualche goccia in un diffusore e aspettare che questo profumo si diffonda nell’aria. Allontanare api e vespe da balconi e giardini in questo modo ci farà ottenere un doppio vantaggio, quindi.

Una bevanda che beviamo tutti i giorni

L’ultimo ingrediente utile contro questi insetti è la polvere di caffè. Questa volta dovremo solamente mettere del caffè macinato in un posacenere e poi dare fuoco al tutto, con un accendino.

Anche in questo caso, si sprigionerà nell’aria un aroma particolarmente inebriante per noi, ma molto fastidioso per gli insetti, che si allontaneranno all’istante.

