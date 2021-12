Poche parti della casa sono così disordinate come i cassetti del bagno. Spesso rischiano di diventare dei veri buchi neri dove si raccolgono oggetti che non trovano posto altrove. Elastici, pinze, pinzette, forbicine, lime per le unghie, vecchi campioncini di creme e profumi e una miriade di altri oggetti. Sembra impossibile riuscire a mantenere ordinato un cassetto del bagno. Quando proviamo a fare ordine, dopo pochi giorni torna a regnare il caos. Una soluzione potrebbe essere di fare una selezione brutale degli oggetti all’interno del cassetto e gettare via tutto quello che non è strettamente indispensabile. Ma se non siamo pronti a un passo così radicale, non per questo dobbiamo rassegnarci ad avere cassetti sempre disordinati. La soluzione c’è, e si nasconde in cucina.

Mai più pinze, forcine ed elastici in disordine utilizzando questo utensile da cucina nei cassetti del bagno

Basta utilizzare un semplice oggetto che abbiamo proprio tutti in cucina per tenere in ordine i cassetti del bagno. Di quale oggetto stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta del portaposate. Il portaposate è quella specie di vassoio con diversi scompartimenti che tutti noi abbiamo in cucina per tenere in ordine le posate. Molti non ci avranno mai pensato, ma in realtà questo oggetto può avere degli usi alternativi. Per esempio, è adattissimo anche nei cassetti del bagno, per tenere in ordine quegli innumerevoli oggettini che creano il caos nei cassetti. Mettiamo in uno scompartimento le forcine, in un altro le pinze, in un altro i pennelli da trucco e così via. Non avremo più difficoltà a trovare tutto quello che ci serve, e i nostri cassetti saranno perfettamente in ordine. Quindi mai più pinze, forcine ed elastici in disordine utilizzando questo utensile da cucina nei cassetti del bagno.

Un altro consiglio su come tenere in ordine gli elastici

Ma c’è anche un altro oggetto semplicissimo e a costo assolutamente zero che possiamo utilizzare per tenere in ordine i cassetti del bagno. Anche questo proviene dalla cucina. Si tratta del rotolo finito della carta assorbente da cucina. Molti lo butterebbero via, ma in realtà il rotolo di cartone della carta da cucina ha un prezioso uso alternativo: è infatti perfetto per tenere in ordine gli elastici. Distribuiamo i nostri elastici lungo il rotolo per averli sempre pronti e in ordine, senza che si sformino o si sporchino. Avremo cassetti molto più ordinati e semplici da pulire, e ci semplificheremo la vita. Anche il rotolo finito della carta igienica ha un suo uso: possiamo utilizzarlo per tenere ben ordinate le forcine, e non perderle nel caos dei cassetti.

