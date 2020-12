Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti gli amanti dei cani sanno che condividere la propria casa con un amico a quattro zampe è una fonte inesauribile di gioia e allegria. Ma purtroppo, tenere in casa un cane ha anche degli svantaggi. Oltre all’occasionale calzino bucato, la presenza costante di un cane può provocare un altro fastidioso inconveniente: i peli per casa. La stragrande maggioranza dei cani perde regolarmente peli anche in grande quantità, e tenere la casa pulita è sempre un’impresa.

Ma niente paura, esistono delle razze di cani che perdono molto meno pelo rispetto ad altre, e ci costeranno meno fatica durante le pulizie.

Ecco le tre razze di cani che perdono meno peli in casa per non impazzire con le pulizie.

Maltese

Chi non ama gli adorabili maltesi? Un tempo simbolo di raffinatezza ed eleganza, i maltesi sono ancora oggi i compagni ideali delle nostre case. Oltre ad essere un cane simpatico, affettuoso e sempre allegro, il maltese ha anche la caratteristica di non perdere molto pelo. Il loro bianco e morbido mantello non possiede sottopelo, e rispetto ad altre razze, il maltese non lascerà molti peli in giro.

Attenzione però, il vivace maltese, oltre ad essere tra le razze più amate, è anche la razza di cane più abbandonata (ecco perché). Pensiamoci bene, dunque, prima di adottare un cane.

Barbone

Il barbone, prima di diventare il cane da compagnia per eccellenza, veniva un tempo usato come cane da riporto in acqua. Questo ha reso il suo mantello molto particolare. Il barbone, infatti, così come il barboncino, la sua versione in miniatura, perde pochissimo pelo, e non fa la muta. Il pelo del barbone continua sempre a crescere, senza cadere.

Scottish terrier

Lo scottish terrier è uno dei cani simbolo della cultura anglosassone. Leale e fedele, lo scottish terrier si presta benissimo a diventare un cane da salotto. Il suo folto pelo nero, infatti, non richiede cure particolari ed è ipoallergenico.

Se vogliamo condividere la nostra vita con un amico canino, ma non vogliamo passare l’aspirapolvere tutti i giorni, queste sono le tre razze di cane che perdono meno peli in casa per non impazzire con le pulizie