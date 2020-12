In periodo di crisi le bollette possono diventare davvero pesanti. Non solo stangata finale a una “mesata” già difficile, ma l’assassino di ogni volontà di risparmio.

E noi italiani lo sappiamo bene: risparmiare è importante. Anche non ammalarsi lo è, ed è per questo che il sottile equilibrio tra tutte le varie componenti delle spese diventa sempre più precario e alquanto instabile. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo bene e in passato abbiamo già trattato l’argomento. In particolare, in questo articolo specifichiamo come non spendere male i soldi per i regali di Natale.

Ora, invece, ci vogliamo concentrare sulla casa e sulla spesa in energia. Ecco il trucco per risparmiare moltissimo sul riscaldamento.

Usare bene gli spazi

Le nonne lo dicevano sempre, ma noi le ascoltavamo troppo poco. In effetti, questo trucco si può applicare sia negli appartamenti sia nelle case un pò più grandi.

L’unico requisito è avere un sistema di riscaldamento autonomo e non condominiale. Vediamo di analizzare correttamente cosa vuol dire usare bene gli spazi.

Anche se con il lockdown siamo costretti a passare la maggior parte del tempo a casa, è anche vero che non la usiamo tutta. O quantomeno non usiamo tutte le stanze nello stesso modo.

Ci sono stanze in cui non ci andiamo praticamente mai. Altre in cui passiamo velocemente senza farci troppa attenzione. Altre, ancora, invece, in cui passiamo quasi tutta la giornata.

Ecco il trucco

Ebbene, il trucco è di riscaldare solamente quelle parti della casa di cui ne facciamo un uso effettivo. Se stiamo tutto il giorno a lavorare in salotto, riscaldiamo solo quello. La cucina? Ebbene, con i forni e i fornelli si riscalda da sola. La camera da letto? La riscaldiamo prima di andare a dormire e quando ci svegliamo. Ecco, dunque, il trucco per risparmiare moltissimo sul riscaldamento.