Stiamo parlando della tombola.

Vediamo insieme quali sono i trucchi definitivi per vincere a tombola. Inutile dire che, a parte i trucchi che esponiamo di seguito, serve una buona dose di fortuna per avere successo.

Comprare tante cartelle

Maggiore è il numero di cartelle acquistate, maggiore sarà la probabilità di vincita. Non è detto che con una sola cartella non si possa fare tombola. Tuttavia, molte cartelle ci assicurano una percentuale maggiore di vincita.

Gli statistici usano la tombola come caso di scuola per compiere gli studi sul calcolo della probabilità. La tombola, infatti, insieme ad altri giochi come il “sudoku” è oggetto di numerosi modelli matematici. Secondo gli esperti di cifre, il numero ottimale di cartelle da comprare è sei per poter gridare “tombola”. Al fine di poter monitorare meglio i nostri numeri, inoltre, è consigliabile posizionare le cartelle verticalmente.

6 cartelle “vicine”

Guardando attentamente le cartelle emerge un dato. Le cartelle che hanno numeri progressivi sequenziali non hanno numeri doppioni. Al limite ne hanno pochissimi.

Dunque, comprando, ad esempio, le cartelle numerate da 1 a 6 o da 7 a 12 evitiamo che i numeri si ripetano. Anche in questo modo la probabilità di coprire le nostre caselle aumenta man mano che vengono estratti i numeri.

Leggere i numeri

Detto altrimenti: comprare il tabellone. Il tabellone è composto da 6 cartelle. Dunque, anche in questo caso la probabilità di vincere è più elevata rispetto all’acquisto di una singola cartella.

Secondo gli amanti dei numeri, la probabilità di vincita con il tabellone è superiore al 50%. Inoltre, il cartante, ossia colui che sorteggia i numeri, ha maggiormente sotto controllo la situazione. Infatti, ai singoli giocatori può capitare di perdersi qualche numero durante la partita. Questo è impossibile per quanto riguarda chi ha il tabellone.

