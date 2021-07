La cucina è il luogo sacro dove conserviamo e consumiamo il nostro cibo. Tuttavia dove troviamo il cibo troviamo anche gli animali, quante volte infatti capita di lasciare involontariamente qualche briciola sul pavimento e il giorno dopo di trovare la cucina come una colonia di formiche? Oppure di lasciare qualche pacco di pasta o farina aperto e di trovare le farfalline?

Per sbarazzarci delle formiche possiamo utilizzare degli efficacissimi rimedi fai da te. Infatti, spenderemo solo 2 euro per questo rimedio naturale che eliminerà per sempre le formiche dalle nostre case.

Mentre per liberarsi delle classiche tarme del cibo, che si fanno spazio nelle dispense e ci costringono a buttare via pacchi interi di alimenti, ci sono dei trucchetti da poter mettere in pratica. Dunque, mai più odiose farfalline in dispensa con questa pianta aromatica che ci salverà.

Il primo consiglio è banalissimo ma a volte non è così scontato ed è quello di eseguire dei controlli frequenti, almeno una volta a settimana bisognerebbe controllare la situazione. Un altro fattore importante è la pulizia, questa impedisce agli insetti di colonizzare la cucina, una cucina sporca infatti attira più animaletti.

Un altro banalissimo consiglio ma anche esso spesso poco osservato è quello di aprire e di richiudere correttamente le confezioni. Capita spesso infatti di rompere le buste degli alimenti in questo caso essa va sostituita e non riposta in dispensa.

Rimedi naturali ed economici

Uno dei rimedi più economici e pratici per eliminare gli insetti e le farfalline delle nostre case è l’alloro. L’alloro ha proprietà repellenti contro insetti e parassiti, in quanto, possiede nelle sue foglie l’acido laurico. Esso può essere utilizzato nelle nostre dispense insieme ai chiodi di garofano e la menta per tenere lontane le tanto odiate farfalline. Basterà lasciarne un mazzetto nella dispensa e cambiare quando perde le sue proprietà organolettiche. Per potenziarne gli effetti si possono aggiungere gli agrumi come arance e limoni, da aggiungere in dispensa insieme all’alloro.

Altri consigli

Un rimedio eccezionale per evitare la comparsa di questi piccoli animaletti è l’utilizzo di contenitori ermetici, oggetti formidabili che ci permettono di impedire che il cibo venga aggredito dagli insetti.

Ebbene, mai più odiose farfalline in dispensa con questa pianta aromatica che ci salverà.