È l’incubo peggiore delle massaie: accorgersi troppo tardi che è rimasto un fazzoletto di carta nella tasca dei pantaloni che abbiamo appena messo in lavatrice. A chi non è capitato di dover raccogliere a uno a uno quegli odiosi frammenti bianchi dopo il disastro? Un fazzoletto sbriciolato in lavatrice può essere un fastidiosissimo inconveniente. Come minimo perderemo molti minuti preziosi a raccogliere tutti i frammenti sparsi sui vestiti.

Ma se ci siamo accorti di aver lasciato un fazzoletto in lavatrice quando la macchina è già in funzione, non tutto è perduto. C’è un modo per scongiurare il disastro. Vediamo come possiamo salvare il nostro bucato dal fazzoletto di carta.

Ecco come salvare il bucato in corsa se c’è un fazzoletto in lavatrice

Il problema dei fazzoletti di carta in lavatrice è che si sbriciolano completamente e vanno ad appiccicarsi ai nostri capi. Il momento più delicato è quello della centrifuga. È qui che il fazzoletto, fino ad allora integro, si sbriciola in mille pezzi e va ad inquinare tutto il bucato.

Se ormai la lavatrice è partita, possiamo ancora salvarci dal temibile fazzoletto sfruttando un trucco semplicissimo. Ecco come salvare il bucato in corsa se c’è un fazzoletto in lavatrice: basta abbassare o, meglio ancora, eliminare la centrifuga dal nostro ciclo di lavaggio. Vediamo come.

Tutto dipende dalla centrifuga

Tutte le lavatrici, ad eccezione dei modelli più vecchi, ci offrono la possibilità di regolare la velocità della centrifuga a seconda del tipo di capi che stiamo lavando. Quelli più delicati andrebbero lavati con centrifuga più bassa. Le normali lavatrici arrivano di solito a 1000 o 1200 giri al minuto. Troppo veloci perché un fazzoletto possa sopravvivere integro. Allora che fare? Semplicissimo: basta abbassare il numero di giri al minuto premendo il pulsante apposito, anche quando il programma è già cominciato. Impostiamo 200 o 400 giri al minuto. Se la nostra lavatrice ce lo fa fare, possiamo anche eliminare la centrifuga. Il fazzoletto rimarrà integro, e avremo salvato il nostro bucato.

Un altro consiglio: spesso la lavatrice emette cattivi odori. Ma c’è una soluzione: ecco perché la lavatrice puzza e come risolvere il problema.