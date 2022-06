I condomini moderni, ormai, la posseggono tutti. Anzi, spesso, definirne il colore giusto per rendere le facciate gradevoli, è molto importante. Soprattutto negli ultimi anni è diventata di primaria utilità. Ce ne stiamo accorgendo con le temperature di questi giorni e con un sole sempre più caldo e insistente.

Stiamo parlando delle tende che vengono poste su terrazzi e balconi per riparare la casa da un’eccessiva esposizione al sole. Per dare un po’ di frescura durante le ore serali. Chi non ha la fortuna di avere un giardino o di abitare al mare o in montagna, sa benissimo quanto siano fondamentali per la propria casa.

È altrettanto vero che inquinamento e smog spesso le rovinano. Il bel colore iniziale dura veramente poco tempo, prima di tendere al grigio e al marrone. Sappiamo come non sia propriamente facile la pulizia. Talvolta è meglio lasciare perdere anche per la pericolosità di un intervento simile.

Non è sempre facilissimo, infatti, soprattutto per le case abitate dagli anziani, smontarle per lavarle e pulirle. Per emendare a tutto ciò, però, è fondamentale un unico accorgimento. Chiunque lo può attuare e non necessita di operazioni particolari.

Mai più muffa sulle tende da sole di balconi e terrazzi grazie a questo piccolo trucco che tutti dovrebbero conoscere

È un trucco all’apparenza banale, ma che spesso, proprio per essere considerato così semplice, in pochi si ricordano di mettere in pratica.

La muffa si annida in ogni angolo, in particolare con l’umidità. Questo accade soprattutto in inverno e in autunno, quando le tende passano gran parte del tempo raccolte e piegate.

Non dobbiamo pensare, però, che il problema non sussista in primavera ed estate, anzi. Quante volte, magari prima di un temporale, giustamente, ritiriamo la nostra tenda onde evitare che il vento la strappi? Qui, però, arriva il problema.

Quante volte, allo stesso modo, ci dimentichiamo, passata la buriana, di distendere la tenda per farla asciugare al meglio? Un errore in cui incorriamo in parecchi. Essa, così facendo, non si andrebbe uniformemente ad asciugare, lasciando tracce di umidità in cui muffe e batteri sicuramente andranno a proliferare. Anche ad alte temperature.

Mai più muffa sulle tende da sole di balconi e dei terrazzi se saremo bravi a ricordarci di stenderle per farle asciugare. Un consiglio all’apparenza banale, ma che tanto banale non è se in tanti hanno il problema della muffa. Poi, per la pulizia, smontandole, si può agire in molti modi. Il tutto, però, dovrà sempre passare da un’asciugatura davvero perfetta. Possibilmente anche d’inverno.

