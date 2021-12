A Natale non si pensa solo a pranzi, regali e viaggi. I più pragmatici useranno le feste per occuparsi della casa. Per pulirla, riordinarla e, magari, dedicarsi a qualche operazione non consuetudinaria. In inverno, si sa, proliferano le muffe e l’umidità la fa da padrona. Un incubo per chi vive ai piani bassi, a contatto con il suolo o il giardino. Al nord più che al sud, poi, c’è quasi una fobia per l’umidità che poi, d’estate si trasforma in afa, ma il concetto cambia davvero poco. Tutto contribuisce all’aumento delle goccioline d’acqua nei nostri ambienti e, con l’arrivo del freddo alla conseguente muffa.

In bagno, poi, non ne parliamo. È l’ambiente in cui più facilmente si creano. Una buona aerazione è fondamentale per cercare di limitare il problema. Questo anche d’inverno, anche se, chiaramente, con i riscaldamenti accesi è bene non eccedere, per non sprecare inutilmente il gas. Esistono metodi per eliminare definitivamente la muffa? Una domanda molto complicata. Di sicuro ci sono interventi che si possono effettuare per cancellarla. Uno di questi lo andiamo a proporre tra poco.

Ecco come potremmo contrastare la muffa nella doccia, nella vasca e nelle fughe delle piastrelle con questo semplicissimo ed economico ingrediente che tutti abbiamo in casa

Sembra incredibile, ma anche contro la muffa è utilissima questa bevanda famosa nel Mondo. Bibita che piace a grandi e piccini, ma che ha anche tanti usi domestici. Da antiruggine a pesticida contro gli insetti, passando per smacchiatore e svitante. Un parente stretto di limone, bicarbonato e aceto, per i lavoretti di casa. Oggi proponiamo un metodo alternativo per pulire il bagno dalle muffe e per far risplendere piastrelle e ceramiche.

Nebulizziamo

Nella doccia si possono annidare molte impurità, soprattutto vicino all’attaccatura del box. Invece, per le piastrelle, i problemi sono legati alle fughe. Non solo in bagno, ma anche quelle di cucina e pavimento possono essere trattate così. Il consiglio che vi proponiamo oggi è molto semplice. Acquistare una bottiglia da 1,5 litri della bevanda, svitarne il tappo e montarvi, al suo posto, l’ugello spruzzatore di un nebulizzatore. Dopodiché, sarà semplicissimo andare a rimuovere muffe e sporco. Su piastrelle, doccia e vasca, basterà nebulizzare, lasciare agire per qualche minuto e poi passare con un panno in microfibra.

In alternativa, possiamo metterla su una spugna asciutta e andare a tamponare la parte sporca. Anche in questo caso, dovremo lasciare agire qualche minuto prima di passare con il panno.

Come sempre, è consigliabile fare spesso operazioni come quella descritta, onde evitare che lo sporco si sedimenti e diventi più difficile da togliere. Per la muffa sui muri, invece, è preferibile non utilizzarla perché potrebbe macchiare, anche se verrà rimossa subito. In questo caso, possiamo leggere questo consiglio su come contrastare con successo la muffa dai muri utilizzando solo prodotti naturali e casalinghi.