L’anno fortunato di Mara Venier a 71 anni è lei la regina del piccolo schermo

La «zia Mara» di bianco vestita domina la scena. In barba all’età, regge e vince anche quest’anno. La conduzione di Domenica In per la stagione 2021/2022 va alla grande e batte i competitor della TV commerciale. Barcolla ma non molla, potremmo dire. Cade, si rompe e si fascia gambe e piedi, all’occorrenza si aiuta con la stampella. Oppure, accoglie gli ospiti con gamba fasciata e rialzata, ma c’è. Ci ride sopra. Va avanti e tutto fa parte del personaggio. E in tempi di bilanci, potremmo ben dire che è l’anno fortunato di Mara Venier a 71 anni. Vince perché è di casa nella trasmissione che di fatto la qualifica come regina della domenica. Il programma pare le sia cucito addosso ma soprattutto lei si diverte mentre conduce nel suo salotto domenicale. E il pubblico lo percepisce.

Mille ruoli

Veneziana, come già capitato altre volte ma difficile da ripetersi nella terza età, quello in corso è l’anno fortunato di Mara Venier a 71 anni. Ancora in ballo. La vediamo persino in fascia tricolore ad officiare il matrimonio tra Alberto Matano e Riccardo Mannino. E dopo le nozze e i festeggiamenti, raggiunge Pietrelcina per registrare l’evento televisivo «Una voce per Padre Pio» che andrà in onda il prossimo 29 giugno. Che dire, donna poliedrica, padroneggia anche sul palco di Piazza Santissima Annunziata del paesino sannita. In verità, dalla registrazione, ogni tanto vediamo un malcelato imbarazzo nell’ambito di un evento laico, ma di radice religioso. Non è il salotto domenicale certo però se la cava benissimo comunque, e andrà bene anche la messa in onda.

Il futuro? pare Mara Venier condurrà anche l’edizione 2022 -2023 di Domenica In e lo dice lei stessa mentre intervista Jovanotti. In precedenza, invece aveva detto che sarebbe stata per lei l’ultima edizione, invece durante il faccia a faccia con Lorenzo Cherubini, lo rivela lei stessa pubblicamente. Così la Rai riconferma la signora della domenica.

