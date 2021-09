Siamo in un punto nodale per i mercati azionari. Ci sono due elementi a sfavore di un rialzo: la ciclicità fra settembre e ottobre e le probabilità dettate dalle serie storiche per il periodo agosto 2021/luglio 2022. Settimana prossima sarà decisiva dopo il rialzo degli ultimi giorni. Gatto morto oppure inversione rialzista duratura? Seguiremo gli eventi di giorno in girono nel nostro punto sui mercati. A livello valutario, continuiamo ad assistere ad un rafforzamento del dollaro nei confronti dell’euro e dello yen. Frattanto nel settore delle commodities, continuiamo a notare la forza del petrolio e la debolezza dell’oro. Oggi, il nostro Ufficio Studi approfondisce un altro argomento: questo è il momento opportuno per comprare il palladio e il platino?

Continuerà la discesa iniziata da diverse settimane di queste due materie prime oppure si è vicini ad un’inversione rialzista? Quali potrebbero essere i pericoli di breve e medio lungo termine? Quali sono invece i punti di forza e i livelli da monitorare per assistere a nuovi rialzi?

Entriamo nel vivo dell’ argomento e andiamo a indicare sommariamente la tendenza in corso e come regolarsi per aprire posizioni al rialzo o mantenerle ancora al ribasso.

Questo è il momento opportuno per comprare il palladio e il platino?

Palladio, ultimo prezzo a 1.953. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1.827,5 ed il massimo 3.035,5. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 2.495,5, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 1.600/1.450. Nel breve, si potrebbe formare un primo indizio rialzista in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 2.067.

Platino, ultimo prezzo a 981,5. Da inizio anno ha segnato il minimo a 893 ed il massimo a 1.353,1. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 1.065,9, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 842. Nel breve, si potrebbe formare un primo indizio rialzista in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 1.011.