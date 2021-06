I frutti più succosi e gustosi dell’estate, piccole e rosse, le ciliegie sono tra i frutti più apprezzati. Esse possono essere consumate al naturale ma anche sotto forma di confettura o marmellata. Tuttavia il loro succo non è così facile da eliminare dai tessuti, ne basta una gocciolina per macchiare in maniera indelebile i nostri abiti.

Come fare per riuscire ad eliminare le macchie completamente?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Mai più macchie indelebili sugli abiti: con questi rimedi della nonna spariranno in pochi secondi

La cosa più importante è agire con tempestività sulla macchia per evitare che si asciughi e resti indelebile sui nostri indumenti.

I nostri abiti non vanno però trattati tutti allo stesso modo, infatti, è fondamentale capire prima di tutto il tessuto del nostro capo.

Per i capi colorati bisognerà preparare una miscela di aceto e limone e versare direttamente sulla macchia, lasciare agire e successivamente procedere al lavaggio.

Per quanto riguarda la lana, invece, bisognerà utilizzare esclusivamente il limone, versare il succo direttamente sulla macchia e procedere al lavaggio.

La seta invece va trattata in modo più delicato. Scaldare del latte e tamponarlo sulla macchia, lasciar agire, e solo successivamente procedere al lavaggio.

Per lino e cotone invece possiamo procedere utilizzando del sapone di Marsiglia, da sfregare direttamente sulla macchia, lasciar agire e solo successivamente procedere al lavaggio. Se i capi sono bianchi invece procedere anche aggiungendo qualche goccia di candeggina.

Le macchie di frutta più in generale sono difficili da eliminare, ma si può optare per una miscela di acqua e alcool, o acqua e aceto, da versare direttamente sulla macchia. Per agire tempestivamente sulla macchia, se dovesse capitarci quando siamo fuori casa, possiamo semplicemente versare dell’acqua gassata. O ancora, possiamo versare del latte e poi procedere al lavaggio dopo qualche ora.

Consigli pratici

Un consiglio è quello di fare sempre attenzione all’etichetta dei capi e ai vari tessuti. Mentre, per quanto riguarda i capi di valore il consiglio è quello di recarsi in lavanderia.

Dunque, mai più macchie indelebili sugli abiti con questi rimedi della nonna spariranno in pochi secondi.

Approfondimento

Sembra assurdo ma è questo l’ingrediente che abbiamo in dispensa che renderà il piano cottura sempre splendente e brillante senza macchie ed aloni