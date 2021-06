Per qualunque tipo di pelle ci sono miriadi di prodotti cosmetici per un’abbronzatura perfetta.

Eppure ogni estate quasi tutti ci si ritrova a dover fare i conti con una scottatura da sole.

Per quanto accurati si possa essere nella scelta dei prodotti più indicati per la propria pelle, il rischio c’è sempre.

Ma un modo per non bruciarsi c’è ed è anche il più naturale.

Perciò ecco il metodo definitivo per prendere il sole senza scottature e senza usare prodotti chimici, con 2 semplici accorgimenti.

1 – Orari giusti

Spesso si approfitta della prima bella giornata di giugno per tuffarsi in spiaggia sotto il sole.

È proprio in questi casi che spesso ci si scotta. Chi ha la pelle più chiara deve prestare molta attenzione.

Tuttavia non si può rinunciare. Il trucco è nella tempistica.

Bisogna innanzitutto evitare di prendere il sole nelle ore più calde, quindi va bene dalle 8 alle 10 del mattino e dalle 17 alle 19, per iniziare. Facendo in questo modo si può anche evitare di mettersi creme e protezioni, se si ha una pelle predisposta all’abbronzatura.

Invece in caso di pelle molto chiara è comunque consigliato l’uso di una crema protettiva.

2 – Giornate con clima variabile

Un altro interessante escamotage è sfruttare le giornate leggermente nuvolose.

Quando il cielo è velato, le nuvole leggere fanno da protezione. Se si sta in spiaggia in giornate simili, potrà sembrare assurdo, ma si prende il sole comunque. Anzi, per chi ha la pelle delicata si consiglia persino di evitare le ore più calde.

Giornate del genere sono consuete a fine primavera e sono il modo perfetto per farsi una prima abbronzatura ed affrontare il solleone d’agosto preparati.

