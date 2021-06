Mare cristallino e sabbia bianchissima in questa baia tutta italiana che ci farà credere di essere ai Caraibi

Per godere di una spiaggia dai colori mozzafiato, con mare cristallino e sabbia bianchissima non è necessario viaggiare per ore ed ore in aereo e attraversare l’oceano. In Italia, trovare cotanta bellezza non solo è possibile, è persino facile. Basta sbarcare a Palermo. Il golfo di questa splendida città siciliana, a pochi chilometri dal centro, incanta da sempre i cittadini di tutto il mondo con la sua bellezza disarmante.

Una perla rara da scoprire e amare

Mare cristallino e sabbia bianchissima sono le principali attrazioni di questa meraviglia assoluta che si affaccia sul Tirreno. Ma non solo. Anche arte, cultura e ottimo cibo, naturalmente.

Alle spalle della baia di Mondello, come a proteggerla in un grande abbraccio, sorge Monte Pellegrino. Questa montagna ospita una grotta all’interno della quale è possibile visitare il santuario della santa protettrice della città, Santa Rosalia. O come si dice a Palermo, “la Santuzza”. La storia di questa santa, che ha salvato la città dalla peste, ha affascinato anche grandi personalità, come il famoso poeta e scrittore tedesco Johann Wolfgang Goethe. Della sua visita abbiamo una bellissima testimonianza nel suo saggio Italienische Reise (Viaggio in Italia), nel quale è possibile leggere parole di grande apprezzamento per questo luogo.

Le ville Liberty di Mondello ci permettono di fare un tuffo nel passato

Il lungomare è incorniciato da una lunga schiera di bellissime ville in stile Liberty, che donano un tocco molto vintage a questa splendida località marittima. Al centro della baia sorge uno stabilimento balneare, sempre in stile Liberty. È il Charleston, che con il suo fascino d’altri tempi consente di fare un tuffo nel passato. Oggi è un ristorante e la sua terrazza sul mare è il luogo ideale per una cena speciale, ma non ha perso la sua funzione originaria. Di giorno sulla stessa terrazza, si può prendere il sole e godersi il mare cristallino.

Questa spiaggia con i suoi bar storici, tra una granita al limone, una brioche con il gelato e una arancina al ragù, è il luogo perfetto dove prendersela comoda e godersi il panorama. Ma in mezzo a tanta bellezza, il vero pezzo forte rimane comunque il mare con la sua acqua trasparente che ricorda una spiaggia caraibica. È uno di quei luoghi da vedere almeno una volta nella vita! Inoltre, è talmente vicino al centro di Palermo che fare una vacanza qui, permetterà di conciliare mare, arte, cultura e buon cibo. In pochi giorni si potrà godere di tutto questo.