Quando arriva l’estate arrivano anche i moscerini. Non solo, però, se abbiamo delle piante in casa rischiamo di avere mille insetti e afidi che ci infestano il salotto. Certo, questa non è una scusa per eliminare tutte le piante che abbiamo o regalarle ai nostri amici.

Noi di ProiezionidiBorsa ci siamo spesso occupati del problema, e in questo articolo riveliamo un prezioso segreto dei giardinieri. Oggi, non chiediamo consiglio ai giardinieri ma ai botanici. Il Lettore più esperto capirà agevolmente il perché continuando a leggere questo articolo. Infatti, mai più insetti, moscerini e afidi sulle piante di casa grazie a questo rimedio incredibile.

Una pianta che elimina insetti, moscerini e afidi delle altre piante

Eh sì, esiste proprio una pianta che è molto diffusa in Italia. Infatti, questa pianta aiuta a limitare, se non proprio a eliminare, la presenza di quelle fastidiosissime bestioline che noi chiamiamo insetti.

Parliamo della menta, che tutti conoscono per il suo aroma e per il suo profumo molto forte. A noi umani questo odore e questo gusto piacciono moltissimo, dato che spesso ne beviamo il thè o creiamo fantastici dolci.

Come fare dunque a usare la menta al meglio? Possiamo naturalmente scegliere di comprare qualche pianta di menta e metterla negli angoli della casa più infestati dalla presenza di insetti. Bastano anche solo due o tre piante negli spazi al chiuso. Sul nostro terrazzo invece ne servirebbero alcune di più.

Oppure, se viviamo in una grande città e ci manca lo spazio, possiamo preparare uno spray a base di menta. Come? Andando a comprare un olio essenziale fatto a base di menta e che troviamo in erboristeria. Spruzziamo nella base dei nostri vasi (ma non nel sottovaso) questo spray e il gioco è fatto.