Noi italiani siamo un popolo meraviglioso. D’estate, diamo il meglio di noi stessi perché vogliamo presentarci al meglio. Da Pasqua in poi, cerchiamo di tonificarci in qualsiasi modo: palestra, corsa, diete e con tutti gli sport inimmaginabili. Lo sappiamo bene, anche solo camminare può aiutarci a tenere in forma la nostra linea.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo bene e in un articolo passato abbiamo scritto un prezioso consiglio per bruciare ancora più calorie camminando. Oggi, invece, parliamo di un’azione che possiamo fare tutti, in qualsiasi parte d’Italia viviamo. Più che di un’azione, si tratta di un’abitudine che sempre più italiani stanno fortunatamente facendo propria. Infatti, ecco la sana abitudine italiana ed estiva che rinfresca, tonifica e ci rende più felici.

Da Bolzano a Lampedusa

Alcuni direbbero subito che per avere qualcosa che rinfresca e che tonifica, dovremmo andare al mare. Certo, il mare oltre a fare tutte queste cose ci rende anche felici, anzi felicissimi. Il suo colore, i suoi odori e il rumore delle sue onde che si infrangono sulla battigia sono simboli della felicità.

Tuttavia, ci sono tantissimi italiani che per godere di tutte queste cose devono necessariamente prendere una macchina. Che fare dunque per tutte queste persone? Certo, abbiamo infiniti chilometri di costa in Italia, ma ci sono tantissimi italiani che vivono lontani dal mare. Ecco la soluzione.

Ecco la sana abitudine italiana ed estiva che rinfresca, tonifica e ci rende più felici

Infatti, tutte queste persone possono tranquillamente scegliere la piscina. E non solo: possono sceglierla anche durante la pausa pranzo.

In un famoso articolo di Le Figaro, principale giornale francese, il giornalista ha analizzato una tendenza incredibile. Andare in piscina è un ottimo modo di passare la pausa pranzo: un’ora di relax e di tonificazione. L’acqua rende felici, questo si sa. L’acqua fresca riesce a rinfrescarci e naturalmente ci tonifica. Che chiedere di più?