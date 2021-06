Se durante gli ultimi mesi ci siamo messi alla ricerca di metodi sempre più efficaci e originali per proteggere l’abitazione dal freddo e da tutti i problemi causati dall’inverno, adesso la situazione si presenta ben diversa. Ad oggi infatti, con il giorno che segna l’inizio dell’estate ormai vicinissimo, la nostra attenzione giustamente è rivolta verso un altro temibile nemico. Ovvero il caldo.

Una sensazione insopportabile

Se in alcuni casi il ventilatore si rivela un’arma efficace per combattere il caldo insopportabile che in questi giorni ci accompagna, ci sono delle occasioni in cui ahimè non riesce ad essere sufficiente. Alle volte il tasso di umidità e di afa si alza così tanto, che stare dentro casa diventa una fatica piuttosto che un piacere. Per risolvere questo inconveniente si può agire su più fronti. Dall’acquisto di condizionatori a quello rivolto ad aiuti, per così dire, più naturali. Come ad esempio quello di cui parleremo nel prossimo paragrafo.

Questa straordinaria pianta di casa ridurrà immediatamente i livelli d’afa e l’eccessiva umidità

Sicuramente per molti scoprire che le piante sono in grado di incidere sulla temperatura e sull’atmosfera della casa in cui risiedono non sarà una sorpresa. E d’altronde non molto tempo fa in questo articolo avevamo presentato una pianta che, addirittura, poteva fare la sua parte nel ridurre l’ansia e lo stress di chi le sta intorno. Bene, continuando ad approfondire l’argomento, oggi presentiamo una specie in grado di svolgere un ruolo dentro l’abitazione, agendo su ciò che ci infastidisce maggiormente in questo periodo, ovvero il caldo e le sue conseguenze. Difatti questa straordinaria pianta di casa ridurrà immediatamente i livelli d’afa e l’eccessiva umidità.

Ci riferiamo alla dieffenbachia. Questa specie dal nome difficile da pronunciare si presenta come una pianta tropicale molto bella da vedere, ma soprattutto efficace ad apportare ossigeno in casa e ad abbassare i livelli di umidità. Essendo inoltre una pianta sempre verde con foglie molto grandi, se posizionata a dovere riuscirà anche ad intercettare efficacemente i raggi solari. Regolando così l’entrata di luce, e quindi anche del caldo, all’interno dell’abitazione. La dieffenbachia richiede molte attenzioni, soprattutto in relazione necessità d’acqua. Ma gli sforzi per prendersene cura saranno senza dubbio ripagati. Ed infatti, vedendo i risultati derivanti dall’averla, annaffiarla costantemente sarà più che un piacere.