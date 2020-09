Con arrivo dei primi mesi di autunno, troviamo sui banchi dei supermercati e dai fruttivendolo frutti di un bel colore arancione. Sono i diospiros o, più comunemente chiamati, cachi o loti.

Vengono considerati tra i frutti più antichi al mondo, sono originarie dell’Asia e vantano una serie di proprietà benefiche per il nostro organismo.

In questo articolo mai più influenza usando questo frutto antico! Ti spiego come e perché puoi ridurre il rischio dei malanni d’inverno e quali sono i poteri miracolosi del frutto delle sette virtù.

Prevenire l’influenza

I cachi sono una miniera d’oro per il nostro sistema immunitario: ricco di vitamine preziose per combattere le infezioni e dei sali minerali.

Grazie ad una bella quantità della vitamina C, sono amici del nostro benessere e aiutano a prevenire le malattie tipiche del periodo invernale. Mangiare un cachi al giorno per un mese, meglio di mattina, aiuta a preparare il tuo organismo a l’esposizione dei virus.

Non solo contro le malattie infettive!

a)Migliorare la vista e rallenta l’invecchiamento

Come tutti i frutti arancioni, i cachi vantano di una bella dose della vitamina A, sotto la forma di betacarotene. La buona notizia, è che basta consumare 100 grammi per ottenere il 12% del fabbisogno quotidiano di questo elemento.

La vitamina A è un potente antiossidante, capace di combattere radicali liberi. Ciò riduce drasticamente il rischio dei tumori, rallenta l’invecchiamento, nonché aiuta a mantenere la nostra vista nella norma.

b)Fare il pieno di energia

Quando si è al corto di energie, come spesso succede in autunno, mangiare un bel diospiros maturo aiuta a tirarti su! Infatti, Il frutto è ricco di sali minerali, magnesio e potassio e con i suoi 65 calorie per 100 gr presenta un bel spuntino salutare.

c)Purificare il fegato

I loti sono noti per le sue proprietà epatoprotettive, in quanto normalizza il metabolismo lipidico e ripristina i livelli degli zuccheri.

d)Proteggere il cuore

I cachi sono indicati per coloro che soffrono delle malattie cardiache. L’elevato livello di potassio presente nel frutto aiuta nella prevenzione delle malattie di cuore. Basta mangiare 2-3 frutti al giorno!

Controindicazioni

Attenzione a non esagerare, i cachi hanno anche il potere lassativo (quelli maturi)! Inoltre, per via della grande presenza degli zuccheri, il frutto sconsigliato a chi soffre di diabete e obesità