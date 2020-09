Ecco tutti i rischi che corri con videochiamate e amicizie Facebook con sconosciuti. Conoscere nuove persone grazie ad Internet è ormai una prassi diffusa e comune. E questo accade non solo per le amicizie Facebook con sconosciuti disinteressate. Ma spesso pure per lavoro e, in molti casi, pure per trovare l’anima gemella.

Amicizie Facebook con sconosciuti, attenzione alle truffe ed ai raggiri

Ecco tutti i rischi che corri con videochiamate e amicizie Facebook con sconosciuti. A partire dal fatto che spesso sui social network si allarga la propria rete senza fare attenzione. Per esempio, accettando l’amicizia di profili che sono stati creati ad arte per ragioni puramente commerciali. E promozionali per prodotti o per servizi che non ci interessano minimamente. O addirittura per mettere a segno delle truffe non solo sentimentali. Ma anche e soprattutto finanziarie.

Il rischio di essere raggirati sui social network è alto. In quanto è relativamente semplice la creazione di un profilo credibile. Ovverosia creare delle false identità. Per esempio, profili che sono fake e legati a personaggi noti. Dal mondo della musica a quello dello spettacolo, e passando per il cinema.

Di conseguenza, prima di accettare amicizie Facebook con sconosciuti è bene sempre fare una cosa. Ovverosia effettuare tutte le verifiche del caso. Così come non andrebbero mai accettate le videochiamate al primo approccio. Sul social Facebook come su altre piattaforme come WhatsApp.

Truffe con le videochiamate sempre più diffuse, ecco come

Spopolano inoltre, ad opera dei criminali informatici, le truffe con le videochiamate. Andando a colpire non solo ignare persone, ma pure le imprese. Che di conseguenza sono chiamate ad investire nella cyber-sicurezza.

Tra i rischi più diffusi c’è quello dell’intercettazione delle videochiamate da parte degli hacker. Con il fine di acquisire dati e documenti sensibili per poi procedere alla falsificazione. E spesso pure a scopo di spionaggio industriale e di estorsione.