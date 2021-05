I reni sono un organo fondamentale del nostro corpo, in quanto fungono da filtro per eliminare le scorie e le impurità dell’organismo. Infatti, i reni espellono tutto ciò che risulta nocivo per il nostro benessere fisico attraverso la produzione di urina. Tuttavia, potrebbe capitare che qualche problemino intacchi il loro corretto funzionamento ed ecco che a questo punto sorgono i primi dolori. Si pensi alle più classiche coliche renali, di cui avevamo parlato in questo articolo, spesso causate dalla formazione di calcoli di varia natura.

I motivi di queste formazioni o più in generale di un malfunzionamento dei reni possono essere numerosi, ma alcuni sono ben noti. Difatti, noi della Redazione elencheremo oggi le abitudini apparentemente innocue ma deleterie per la salute del “filtro” del nostro corpo.

Sono queste le 4 cattive abitudini da eliminare immediatamente se non vogliamo rischiare di danneggiare per sempre i nostri reni

La prima cattiva abitudine e probabilmente anche la più conosciuta, è quella di bere poca acqua. Trattandosi proprio del nostro depuratore organico, i reni funzionano certamente meglio grazie all’introito dell’acqua. Sappiamo tutti che bisogna berne almeno due litri al giorno e tra i tanti motivi di questo consiglio, uno riguarda certamente la funzionalità renale.

La seconda si collega alla prima ed è evitare di trattenere l’urina. In questo modo si rischia di aumentare la probabilità che si creino delle infezioni, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero.

La terza ha a che fare col sale, da sempre nemico del nostro organo-filtro. Ricerche scientifiche hanno dimostrato che il sale potrebbe danneggiare i nefroni, cioè le unità funzionali proprie dei reni.

La quarta riguarda invece l’alimentazione e nello specifico il consumo eccessivo di proteine, che può danneggiare sia i reni che il fegato.

Rimedi veloci e indolori

Idratarsi correttamente, andare in bagno con frequenza e regolarità, oltre a mantenere un’alimentazione e uno stile di vita sano, sono consigli semplici ma efficaci. Non servono grandi sforzi, ma soltanto un po’ di attenzione in più per garantire il benessere di quella macchina perfetta che è il nostro corpo.