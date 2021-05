Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa ci siamo già occupati di come cucinare i fagioli in modo particolare e anche quali sono le loro proprietà benefiche.

Nelle prossime righe affronteremo nel dettaglio quali sono i modi gustosi che non tutti conoscono per cucinare questa pietanza che fa bene al nostro stomaco.

Ci riferiamo a come cucinare i fagioli borlotti, i cannellini e i fagioli neri. La prima tipologia di fagioli è di colore bianco ed è una variante del classico fagiolo, perfetto per le insalate.

Possono anche essere preparati nel tipico piatto definito fagioli alla diavola, mettendo i cannellini cotti in acqua bollente in una salsa di pomodoro.

Quest’ultima deve essere condita con molta cipolla, erbe aromatiche, peperoncino e qualche pezzetto di prosciutto crudo.

Come cucinare i fagioli borlotti

Passando, invece ai fagioli borlotti, c’è da dire che sono molto versatili tanto da poterli usare sia nell’insalata che nelle minestre. Un esempio può essere quello della zuppa di patate in cui bisogna aggiungere i fagioli a metà cottura per avere un sapore molto gustoso.

In alternativa ci sono altre zuppe come quelle con i cereali che con i fagioli fanno un’ottima combinazione. Infine, ci sono i fagioli neri o frijoles molto utilizzati in America Latina. Sono fagioli secchi e vanno messi in ammollo almeno 12 ore diversamente se in barattolo basta sciacquarli sotto l’acqua fredda.

Se si utilizzano quelli secchi è bene tenere presente l’importanza di eliminare tutti i fagioli di colore diverso dagli altri. Poi sciacquarli e metterli in acqua fredda per far sì che possano essere cucinati più semplicemente.

Ecco un consiglio per cuocerli perfettamente

Un piccolo consiglio è quello di aggiungere un po’ di bicarbonato all’acqua in cui sono messi in ammollo. Anche il tipo di pentola è importante, infatti se si usa quella normale, i fagioli cuoceranno in un’ora.

Se invece si userà la pentola a pressione il tempo di cottura si dimezza. Da non sottovalutare, inoltre, l’uso dell’alga kombu nell’acqua di cottura per renderli più digeribili per il nostro intestino.

Ecco quindi, i modi gustosi che non tutti conoscono per cucinare questa pietanza che fa bene al nostro stomaco.