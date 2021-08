Siamo abituati a pensare che l’autunno e l’inverno siano delle stagioni malinconiche, caratterizzate da foglie che cadono, alberi spogli, colori spenti e tristi. Ma in realtà scegliendo le piante giuste, che resistono al freddo, possiamo ottenere giardini colorati e profumati anche nelle stagioni più fredde. Ad esempio, bastano queste 2 piante dai colori variopinti per avere balconi mozzafiato anche in autunno.

Pochi conoscono questo fiore che si apre di notte e regala profumi intensi anche in autunno

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre ai nostri Lettori una pianta molto particolare capace di rendere il nostro ambiente esterno uno spazio perfetto anche in autunno.

Ecco che parliamo del “Cestrum nocturnum” o comunemente definito “Gelsomino notturno”. Una pianta tropicale sempreverde che, dopo l’estate, non perde le foglie ma le mantiene per tutto l’anno. Infatti, in pochi conoscono questo fiore che si apre di notte e regala profumi intensi anche in autunno.

Il Cestrum nocturnum proveniente dall’America centrale ma è ampiamente diffuso anche in Italia. È caratterizzato da foglie di colore verde brillante, dalla forma ellittica e leggermente appuntite verso l’estremità. I fiori sono molto particolari si schiudono di notte e regalano dei dolci profumi molto intesi che inondano tutto il giardino. Le fioriture iniziano in primavera e terminano in autunno inoltrato.

Ma come si coltiva questa pianta notturna

Il Cestrum nocturnum è un piccolo arbusto che non ha bisogno di cure particolari. Ama i luoghi molto soleggiati o parzialmente in ombra. Ma facciamo attenzione, perché il sole potrebbe danneggiare le sue foglie. Proteggiamo la nostra pianta anche dal vento e dalle temperature che scendono al di sotto dello zero.

Una pianta che si adatta a qualunque tipo di terreno, anche se predilige quelli soffici, morbidi e soprattutto ben drenati. È consigliato innaffiare il Cestrum nocturnum con regolarità solo in estate, mentre in inverno l’apporto di acqua dovrà diminuire notevolmente. Ma facciamo sempre attenzione ai ristagni di acqua perché potrebbero compromettere la salute delle radici.

Possiamo coltivare il Cestrum nocturnum anche in vaso purché questo abbia una grandezza adeguata a contenere le radici.

La potatura deve avvenire alla fine della stagione invernale, sia per armonizzare l’estetica della pianta sia per favorire la crescita dei nuovi rami.

Le malattie più comuni

Abbiamo parlato del Cestrum nocturnum come una pianta molto semplice da curare. Ma facciamo attenzione agli attacchi dei parassiti che potrebbero rovinare le sue foglie. Inoltre, se non si utilizza un terreno ben drenato si rischia di creare dei problemi alle radici.

Approfondimento

