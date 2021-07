Quando sentiamo o leggiamo la parola zanzare già pensiamo al loro terribile rumore. Ce le immaginiamo avvicinarsi a noi, al nostro orecchio e a svegliarci in piena notte. Episodio terribile che sicuramente sarà capitato a tutti, per alcuni è proprio un incubo. Oltre a dover temere le zanzare di notte nel nostro letto, chi ha un orto o un giardino soffre di un problema in più. Basta solo anche un terrazzo, con qualche piantina e via, d’estate arrivano.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo cercato di dare una soluzione definitiva al problema delle zanzare in casa. Oggi, però, vorremmo concentrarci sulla questione delle zanzare in giardino. Come? Mai più zanzare nell’orto, giardino e sul balcone grazie a questa geniale soluzione.

Le varie cause e le soluzioni

Se abbiamo i nostri spazi verdi invasi da zanzare è colpa sicuramente di qualche fattore. Può trattarsi di una mera coincidenza geografica, ma anche di qualche nostro piccolo errore. Di certo, ciò che attira maggiormente le zanzare nei nostri spazi verdi sono le zone in cui l’acqua stagna. In questi posti, infatti, le zanzare si moltiplicano.

Di conseguenza, abbiamo due soluzioni. Una è gratuita, ma richiede troppo tempo, l’altra costosa, ma ci libera da un grosso problema. Nel primo caso, dovremmo monitorare costantemente l’acqua sotto le nostre piante. Se in eccesso, dovremo prontamente rimuoverla. Nel secondo caso, e forse è il migliore, dovremmo assumere per questo compito un ortolano o un giardiniere. In questo modo, due o tre volte a settimana avremo sempre la quantità d’acqua sotto controllo.

Mai più zanzare nell’orto, giardino e sul balcone grazie a questa geniale soluzione

Un’altra causa del massiccio afflusso di zanzare sono sicuramente gli odori. In special modo, dobbiamo piantare delle piante che scacciano le zanzare. Tra le tante possibilità, eccone alcune. Gerani, la lavanda naturalmente, ma anche tutte le piante mediterranee. Basilico e rosmarino in primis.