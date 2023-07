Mai più farfalline sul cibo nella dispensa, bastano questi semplici rimedi per eliminarle!

Ogni anno è sempre la stessa storia! Apri la dispensa e ti trovi quelle fastidiose e piccole farfalline che svolazzano sul cibo. La bella stagione è il momento ideale per le cosiddette tignole o tarme della pasta. Vediamo come eliminarle velocemente.

Prediligono un clima caldo umido e depositano le loro uova nei punti più insidiosi. Le farfalline che molto spesso scopriamo in cucina sono piuttosto difficili da debellare. Dunque, non bisogna mai abbassare la guardia e anche nella cucina più ordinata e pulita sarà necessario effettuare periodiche ispezioni. Difatti, una volta scoperta la loro presenza eliminare il problema richiederà diverso tempo.

Innanzitutto, per non avere mai più farfalline sul cibo bisogna controllare bene tutti gli alimenti riposti in dispensa. In particolare i pacchi di farina. Le farfalline, infatti, vanno ghiotte di farina, ma apprezzano molto anche biscotti, pasta e zucchero. Occhio vigile sulle larve. Difatti, può capire di non vedere le farfalline ma di scorgere qualche piccola “ragnatela” o microscopiche larve. In questo caso sarà opportuno buttare sia il cibo che la confezione, potrebbero essere già contaminati. In estate si consiglia di riporre le farine in frigo. A questo punto si deve procedere con la pulizia dell’intera dispensa. Vediamo insieme i metodi più efficaci.

Mai più farfalline sul cibo nella dispensa: procedere con la pulizia della dispensa

Non serve solo gettar via il cibo contaminato. Dopo aver scovato questi insetti sarà necessario procedere a una pulizia profonda di tutta la dispensa. Il rimedio naturale più efficace è senza dubbio l’aceto bianco. In casa risolve tantissimi problemi in poche mosse. Preparare una miscela composta da aceto e acqua (mescolate in parti uguali). Poi, con una spugnetta morbida pulire i ripiani e gli angoli più nascosti. Dopo asciugare con cura con un foglio di carta assorbente. (Le farfalline amano l’umidità quindi si consiglia di asciugare bene tutte le superfici). L’odore dell’aceto risulterà poco piacevole alle piccole farfalline che voleranno via in un batter d’occhio.

Gli oli essenziali: alleati da non sottovalutare

Anche gli olii essenziali, come quello alla lavanda, hanno proprietà antisettiche e anti-tarme. Da provare assolutamente, l’olio essenziale alla citronella, oppure quello alla menta. Un vero portento contro le farfalline e utili anche per allontanare i topi da case e giardini. Si consiglia di posizionare in dispensa un batuffolo di cotone intriso di olio essenziale. Le farfalline non si avvineranno più.

Consigli extra

Il miglior modo per preservare gli alimenti in dispensa è quello di conservare il cibo in barattoli di vetro con una chiusura ermetica.