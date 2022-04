Di piccole o grandi dimensioni, ritrovarsi dei roditori che scorrazzano in giardino o in casa non è molto piacevole. Oltretutto, questi famelici animaletti rosicchiano di tutto e lasciano escrementi e urina ovunque. Inoltre, potrebbero anche essere portatori di malattie come la leptospirosi, la salmonellosi o la rabbia. Insomma, è piuttosto evidente che dovremmo allontanarli alla svelta dalla nostra abitazione o dai luoghi in cui stiamo spesso.

La lotta contro i topi diventa particolarmente difficile quando possediamo giardini e spazi all’aperto, soprattutto se situati vicino a zone di campagna. Per debellare il problema sono in molti a ricorrere a veleni e prodotti chimici. Esistono, però, anche moltissime alternative naturali che garantiscono risultati ottimali, ma senza fare del male agli animali.

Inoltre, allontanare i topi da casa e giardino è semplicissimo con questi rimedi economici e naturali che li faranno scappare velocemente ma senza ucciderli

Prima di passare all’azione, bisognerà capire cosa attrae questi animali in casa nostra. Cibo e rifiuti domestici sono tra le principali attrazioni per i roditori. Attenzione, però, anche a materiali come carta o legno, considerati molto appetitosi per i topi.

Esistono, poi, una serie di rimedi naturali adatti a risolvere molte problematiche che riscontriamo ogni anno, dalla primavera all'autunno inoltrato.

Tra i rimedi naturali “anti-topo” c’è senz’altro il bicarbonato di sodio. Andrà posizionato nei punti strategici attraverso i quali i topi escono allo scoperto. Nella lotta contro i topi, alcune piante possono giocare un ruolo importante. L’alloro, la menta e la ruta ad esempio, sono dei veri e proprio repellenti naturali che scoraggiano il passaggio dei topi. Infine, per allontanare i topi, anche il ribes nero sembra essere un ottimo deterrente. L’idea strategica è quella di piantare il ribes nero lungo tutto il perimetro del giardino.

Escamotage e idee profumate

Anche gli olii essenziali rappresentano dei veri alleati contro i topi. In particolare, l’olio essenziale di menta piperita. Un prodotto reperibile facilmente in erboristeria. Basterà un batuffolo di cotone immerso nell’olio per inebriare tutti con un profumo piacevole per l’uomo ma odiato dai roditori.

Altro olio essenziale da poter utilizzare è quello di eucalipto. Anche in questo caso, dei batuffoli di cotone imbevuti di olio saranno una vera arma contro i topi. Basterà posizionarli nei punti strategici della casa o del giardino.

