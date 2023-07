Tentativi di dedollarizzazione e loro implicazioni globali: quali prospettive?

Negli ultimi decenni, diverse nazioni hanno cercato di affrancarsi dal dominio del dollaro americano e ridurre la dipendenza dalle transazioni denominate in questa valuta. Questi tentativi di dedollarizzazione sono stati motivati da ragioni politiche, economiche e di sovranità. In questo articolo, esploreremo tre degli ultimi tentativi storici di dedollarizzazione e le implicazioni globali associate ad essi.

L’accordo energetico tra Cina e Russia

Uno dei tentativi più significativi di dedollarizzazione è stato l’accordo energetico tra Cina e Russia, firmato nel 2014. In base a questo accordo, le due nazioni hanno iniziato a negoziare il gas naturale russo in yuan cinese e rubli russi, evitando così l’uso del dollaro come valuta di scambio. Questo accordo ha rappresentato una sfida diretta al dominio del dollaro nel settore energetico e ha ulteriormente rafforzato la cooperazione economica tra Cina e Russia.

Sistema di pagamento internazionale CIPS

Un altro importante tentativo di dedollarizzazione è stato l’istituzione del sistema di pagamento internazionale CIPS (China International Payment System) da parte della Cina nel 2015. Il CIPS mira a fornire un’alternativa al sistema di pagamento globale basato sul dollaro, consentendo transazioni in yuan cinese. Questo sistema di pagamento internazionale ha l’obiettivo di ridurre la dipendenza delle nazioni dalla compensazione attraverso il sistema di pagamenti SWIFT, controllato dagli Stati Uniti. Il CIPS ha reso più accessibile l’uso dello yuan nelle transazioni commerciali globali, contribuendo così alla dedollarizzazione.

Meccanismo INSTEX

L’Europa ha intrapreso sforzi per ridurre la dipendenza dal dollaro attraverso il meccanismo INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges). INSTEX è stato creato nel 2019 da Francia, Germania e Regno Unito con l’obiettivo di facilitare il commercio con l’Iran bypassando le sanzioni statunitensi. Il meccanismo permette transazioni finanziarie tra l’Europa e l’Iran in euro, evitando così l’uso del dollaro. Sebbene l’efficacia di INSTEX sia stata oggetto di dibattito, rappresenta un tentativo significativo dell’Europa di ridurre la dipendenza dal dollaro e di preservare gli interessi economici europei.

Tentativi di dedollarizzazione e loro implicazioni globali: quali prospettive? Conclusioni

Gli ultimi tre tentativi storici di dedollarizzazione evidenziano la crescente volontà di molte nazioni e regioni di ridurre la dipendenza dal dollaro americano. L’accordo energetico tra Cina e Russia, il sistema di pagamento internazionale CIPS della Cina e il meccanismo INSTEX dell’Europa rappresentano importanti passi verso la diversificazione delle valute utilizzate nelle transazioni internazionali. Questi tentativi hanno implicazioni globali importanti in termini di equilibrio di potere economico e politico. La dedollarizzazione potrebbe influenzare il dominio degli Stati Uniti nell’economia globale e la loro capacità di imporre sanzioni finanziarie.

Tuttavia, la dedollarizzazione non è priva di sfide e ostacoli. Il dollaro americano rimane ancora la valuta di riserva principale a livello internazionale e gode di una fiducia stabile negli investitori e nei mercati globali. La liquidità, la profondità dei mercati finanziari statunitensi e l’infrastruttura finanziaria avanzata sono fattori che hanno consolidato il ruolo del dollaro.

Inoltre, la dedollarizzazione comporta anche rischi e incertezze per le economie che cercano di sfidare il dominio del dollaro. La volatilità delle valute alternative, come lo yuan cinese, il rublo russo o l’euro, potrebbe influenzare la stabilità finanziaria e il commercio internazionale. La mancanza di infrastrutture finanziarie solide e di un sistema di pagamento internazionale ben sviluppato potrebbe rappresentare una sfida per la dedollarizzazione.

Riflessioni ulteriori

È importante sottolineare che la dedollarizzazione non significa necessariamente l’eliminazione totale del dollaro come valuta di scambio. Piuttosto, mira a diversificare l’uso di altre valute e a ridurre la dipendenza eccessiva dal dollaro. Inoltre, il processo di dedollarizzazione richiede un impegno politico e un’ampia cooperazione internazionale.

In conclusione, gli ultimi tre tentativi storici di dedollarizzazione, come l’accordo energetico tra Cina e Russia, il sistema di pagamento internazionale CIPS della Cina e il meccanismo INSTEX dell’Europa, rappresentano passi significativi verso la riduzione della dipendenza dal dollaro americano. Questi tentativi riflettono la volontà di diversificare le valute utilizzate nelle transazioni internazionali e di preservare gli interessi economici e politici di diverse nazioni. Tuttavia, la dedollarizzazione è un processo complesso e presenta sfide e rischi che richiedono attenzione e cooperazione globale. Il futuro della dedollarizzazione dipenderà dall’evoluzione del panorama economico e politico globale e dall’adozione di misure efficaci per promuoverla.

