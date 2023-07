Come smettere di sudare in estate ed evitare la fastidiosa puzza d’ascelle? Basta mangiare questi 5 cibi per eliminare l’odore di sudore anche col sole

Come smettere di sudare in estate-proiezionidiborsa.it

Per tanti è un vero dramma. Basta andare su una metropolitana o un mezzo pubblico, al mattino e sentire già un odore acre di sudore. Di gente che, magari, si è appena fatta la doccia e già puzza dopo pochi minuti. Sembra, insomma, che non ci sia speranza. In realtà, esistono dei cibi che ci fanno avere un buon odore. Ecco quali

La scena, purtroppo, è comune a molte persone che stanno leggendo questo articolo. Alla mattina, si sale su un mezzo pubblico e, sarà un caso, vicino a noi si mette una persona che puzza di sudore. Un odore forte, quasi da mal di testa, che ti entra nelle narici.

Ci si sposta, ma non è che la situazione migliori di molto. Con le temperature e l’afa di molte città, diventa normale sudare. Altra cosa, però, è puzzare e, in questo senso, ci sono degli accorgimenti che potremmo assumere per evitare che lo stesso capiti a noi. Ad esempio, fare il pieno di cibi che aiutano il nostro corpo ad avere un buon odore.

Non solo rimedi naturali della nonna, ma ecco anche quali cibi assumere per eliminare l’odore

Del resto, sappiamo che esistono dei rimedi semplici della nonna quando la nostra sudorazione è eccessiva. Ricordandoci che svegliarsi al mattino, con lenzuola o pigiama bagnati non sempre è dovuto al caldo, ma essere sintomo di una patologia da non trascurare.

Come smettere di sudare in estate ed evitare la fastidiosa puzza di ascelle? Ci sono dei rimedi davvero molto efficaci, grazie a dei cibi che possiamo assumere. Ad esempio, bere del succo di limone è molto importante, perché eliminerebbe i batteri responsabili del cattivo odore.

Come smettere di sudare in estate? Basta utilizzare in questo modo questi alimenti

Il prezzemolo è un altro alleato che non dovrebbe mai mancare per la sua componente antibatterica, Anche bere delle tazze di tè verde, più volte al giorno, ci aiuta a raggiungere il nostro scopo. Questo per merito dei suoi antiossidanti che sono perfetti contro l’odore di sudore.

La salvia è altrettanto preziosa. La si può direttamente passare sotto le ascelle, per ridurre il sudore. Oppure, bere degli infusi che abbiano, come base, proprio la nostra salvia. E, non da ultimo, sono i pomodori. Non solo mangiandoli crudi sono perfetti per combattere l’odore di sudore. Anche il suo succo, passato sotto le ascelle, per un quarto d’ora, è efficace per prevenire il cattivo odore di ascella.