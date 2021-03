La maggior parte delle persone ignora che partendo da piccole cifre si accumulano grandi capitali. Il segreto è la costanza e il tempo, neanche troppo lungo. Un piccolo risparmio giornaliero può diventare una cifra importante, anche decine di migliaia di euro. Questo grazie al segreto dell’interesse composto e ad un considerevole periodo di tempo.

Una strategia d’investimento che prenda in considerazione questi due elementi, può fare grandi cose. Di seguito riveleremo il segreto per trasformare un risparmio di 7 euro al giorno in un capitale di quasi 54 mila euro dopo 15 anni. Può sembrare impossibile ed invece è un obiettivo fattibilissimo. Seguendo la strategia d’investimento sotto indicata.

Come risparmiare ogni mese

Può apparire un’impresa impossibile trasformare 7 euro al giorno in 15 anni, ma è più semplice di quello che si pensi. La difficoltà vera è riuscire a risparmiare 7 euro al giorno ed avere la costanza di farlo per 15 anni. La cifra è irrisoria e non si pensa che giorno dopo giorno questo piccolo importo quotidiano può trasformarsi nel tempo in un grande capitale. Ovviamente se investito in modo intelligente. Vediamo come fare.

Il primo step è risparmiare 7 euro al giorno. Basta tagliare qualche caffè, la colazione fuori casa, ridurre il consumo delle sigarette. In tempi di pandemia dovrebbe essere un obiettivo non troppo impegnativo. Con un risparmio di 7 euro al giorno si ottengono 210 euro al mese.

Questo importo mensile non deve essere lasciato sul conto corrente, ma investito in Borsa, in azioni, eventualmente fondi (tramite un PAC). Meglio ancora acquistando ETF, Exchange Trade Fund.

Assumiamo che il rendimento medio dei prossimi 15 anni sia del 4,5%. Abbiamo visto in precedenti articoli, che in base ai dati storici, questa è una media di rendimento attendibile. Investendo 210 euro al mese ad un tasso di rendimento medio del 4,5%, dopo 15 anni si avranno circa 53.850 euro. Se la stessa somma fosse stata accumulata su un conto corrente a rendimento zero, si avrebbero 37.800 euro.

