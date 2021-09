Momento particolare per i mercati. Siamo in un’area temporale dove i nostri sistemi previsionali prevedono da qualche settimana l’inizio di una fase di ribasso di almeno un anno. Cosa accadrà nei prossimi giorni e quali sono 3 titoli sottovalutati a Piazza Affari pronti allo scatto nella settimana del 6 settembre?

Il Ftse Mib Future ha chiuso la settimana al prezzo di 26.035. Il livello che manterrà il rialzo di breve dei prossimi giorni è posto in area 25.885. Il nostro Ufficio Studi continua a segnalare la debolezza di Banca MPS e fino a quando il titolo non chiuderà almeno una giornata di contrattazione sopra 1,1650, saranno possibili ritracciamenti verso area 1,0450 di brevissimo. Attenzione ancora a Mediaset, che nonostante la forte sottovalutazione, sembra aver intrapreso una fase ribassista. Fino a quando il titolo non chiuderà almeno una giornata di contrattazione e poi una settimana sopra 2,73, saranno possibili ritracciamenti verso area 2,404 nel giro di poche settimane.

Per la prossima settimana, i nostri Trading System stanno monitorando Banca IFIS, Generali Assicurazioni (MIL:G) e Leonardo.

3 titoli sottovalutati a Piazza Affari pronti allo scatto nella settimana del 6 settembre

Banca IFIS, ultimo prezzo a 14,59. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 13,97, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 15,26 e poi 16,50. Una chiusura giornaliera inferiore a 14,40 sarebbe un primo segnale ribassista. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 18,95 euro per azione, mentre altri analisti calcolano un prezzo obiettivo di 15,32.

Leonardo, ultimo prezzo a 6,958. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 6,834, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 7,44 e poi 8,01. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 6,94. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 9,50 euro per azione, mentre altri analisti calcolano un prezzo obiettivo di 9,25.

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 16,915. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 16,13, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 18,50/20,75. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 16,60. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 22,50 euro per azione, mentre altri analisti calcolano un prezzo obiettivo di 18,60.