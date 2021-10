I ciclamini sono tra le piante più belle e più apprezzate dagli italiani e non solo, poiché conferiscono all’ambiente un aspetto raffinato e regale. Chi riceve in dono questa pianta deve ritenersi fortunato poiché simboleggia l’augurio di una vita prospera.

La leggenda narra che il ciclamino fosse utilizzato contro il malocchio poiché si credeva che avesse poteri magici. Ovviamente si tratta solo di racconti popolari. In ogni caso, il nome deriva dal greco kuklos, ossia cerchio, accostato all’organo riproduttivo femminile.

Ecco perché regalare un ciclamino è una grande manifestazione d’amore, legato alla fertilità, l’augurio più bello che si possa fare alle coppie di innamorati. In autunno i ciclamini non hanno bisogno di tante attenzioni, perché sono piante prettamente autunnali. Per cui potremmo lasciarle anche sul balcone, poiché le basse temperature e le piogge non le farebbero morire. In ogni caso, ecco qual è il concime naturale adatto per questa pianta.

Se vogliamo che il ciclamino faccia parte dell’arredamento della casa e dentro l’aria è secca, dovremmo nebulizzare le foglie. Mai più ciclamini dal colore spento grazie a questo trucchetto che li rende lucenti e nutriti.

Un trattamento di bellezza

Una caratteristica che rende il ciclamino nel suo complesso una pianta elegante, oltre ai fiori, è l’insieme delle sue foglie. Dal verde intenso, le foglie del ciclamino sono altrettanto splendide, ma anch’esse necessitano di attenzioni.

Cosa possiamo fare per rendere il colore vivo e brillante? Un trattamento di bellezza con ingredienti naturali. All’interno di una piccola ciotola aggiungiamo due cucchiai di miele, due di latte caldo e quattro di acqua a temperatura ambiente e preferibilmente piovana. Mescoliamo per bene affinché il miele si sciolga e gli ingredienti si amalgamino tra loro. Copriamo con un canovaccio di cotone e lasciamo riposare per circa 45 minuti.

Trascorso il tempo necessario, prendiamo un panno in microfibra o comunque un panno che sia soffice al tatto e liscio, e immergiamolo nella crema appena realizzata. Accarezziamo le foglie del nostro ciclamino come se stessimo facendo un vero e proprio trattamento di bellezza. Questi ingredienti, infatti, non solo nutrono le foglie ma restituiscono anche l’originale brillantezza. Un altro rimedio per ravvivare la pianta è la buccia di banana usata dalla parte interna, che servirà a donare potassio e lucentezza.

Attenzione però a non lasciare residui poiché potrebbe attirare le formiche, per cui lasciamo il trattamento di bellezza in posa per mezz’ora e poi con un panno umido leviamo eventuali residui che non sono stati assorbiti dalla pianta.