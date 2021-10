Lo scamosciato è certamente uno dei materiali più amati da chi è attento alla moda. Esistono gonne, giacche, e persino camicie in camoscio, ma senza dubbio le più comuni sono le scarpe. Un paio di stivaletti scamosciati sa farci fare bella figura in tutte le occasioni. Hanno però un problema: il camoscio è un materiale molto fragile, che è difficile da mantenere e può rovinarsi facilmente. Per questo, molti finiscono per non indossare mai i propri stivaletti in camoscio per paura di rovinarli.

Ma non lasciamoci scoraggiare, rimuovere le macchie dagli stivaletti in camoscio senza rovinarli non è così difficile. Se conosciamo questo semplice trucchetto potremo finalmente sfoggiare i nostri stivaletti in camoscio senza timore di macchiarli o rovinarli.

Ecco il trucco delicato ma efficace per pulire gli stivaletti scamosciati senza rovinarli

In commercio esistono dei prodotti specifici per la pulizia dei capi in camoscio. Si tratta generalmente di prodotti spray. Se però non vogliamo investire in un prodotto specifico, niente paura. Anche il fai da te può aiutarci a rimuovere qualunque macchia ostinata. Ecco il trucco delicato ma efficace per pulire gli stivaletti scamosciati senza rovinarli.

Aceto e panno in microfibra per le macchie non grasse

Per eliminare macchie di caffè, vino, succo di frutta, thè o altre sostanze non grasse possiamo utilizzare un trucco molto semplice. Basta strofinare lo stivaletto con attenzione utilizzando un panno imbevuto di aceto bianco. L’aceto bianco è fenomenale nel rimuovere le macchie e i cattivi odori. Si tratta inoltre di una sostanza naturale e delicata che non rovina lo scamosciato. Utilizziamo per questa operazione un panno in microfibra, che non lascia residui sullo stivaletto ed è meno ruvido di un panno normale. Potremo dire addio alle macchie.

Amido di mais per macchie grasse ostinate

Se i nostri stivaletti sono stati colpiti da macchie di olio, cibo condito, sughi o altre sostanze oleose, l’aceto non basta. Per queste macchie ostinate ci vuole un trattamento più prolungato.

Cospargiamo dell’amido di mais sui nostri stivaletti e lasciamolo in posa per diverse ore, almeno 12.

Poi potremo rimuovere delicatamente l’amido con un pennello o con l’aspirapolvere. L’amido avrà ‘assorbito’ la macchia di grasso, e i nostri stivaletti saranno come nuovi.

Per macchie di fango usiamo questo trucchetto

Se i nostri stivaletti sono vittima di macchie di fango, la cosa più saggia da fare è non toccare nulla fino a quando saranno asciutti. Una volta secco, rimuoviamo i pezzi più grossi a mano, e poi rifiniamo con una spazzola delicata.

