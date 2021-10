Questa pianta profumatissima che abbiamo in casa è un rimedio efficace contro i pesciolini argentati

Sembra che si tratti di una filastrocca o di una favola per bambini, ma quando si parla di pesciolini argentati ci si riferisce a tutt’altro. Argentati o d’argento poco importa, i pesciolini, che di mare non hanno nulla, infestano le nostre case e ci rovinano il mobilio.

I pesciolini d’argento sono insetti che presentano un colorito argenteo e una forma allungata con antenne e piccole striature, per questo sono accostati ai pesci. Addirittura alcuni li conoscono con il nome di acciughine, proprio per questa somiglianza.

Il loro nome scientifico, invece, è Lepisma Saccharina. Non c’entra proprio nulla con il termine “pesciolino d’argento”, ma questo nome deriva dall’essere ghiotti di zucchero. Infatti, il saccarosio è proprio uno zucchero. Dove c’è zucchero e dove c’è amido, ecco che ci troviamo anche il pesciolino argentato.

Ma non finisce qui. Purtroppo il Lepisma è conosciuto anche con il nome di “pesciolino del legno”. Sfortunatamente i pesciolini argentati amano anche il legno e sono capaci di rovinare così i nostri cari e costosi mobili. Ma possono rovinare anche i libri e i giornali e qualora vedessimo della macchie gialle, questo rappresenterebbe un ulteriore indizio della loro sgradevole presenza in casa.

Cosa fare per allontanare i pesciolini d’argento? È ovvio che sarebbe possibile utilizzare gli spray chimici, ma consigliamo di evitare per la nostra salute e per quella dei nostri amici a quattro zampe. Piuttosto consigliamo di usare questa pianta profumatissima che abbiamo in casa, la quale è un rimedio efficace contro i pesciolini argentati.

La lavanda

La lavanda è un pianta veramente straordinaria, che grazie al suo dolce e inebriante profumo inonda la nostra casa e i nostri armadi. È consuetudine, ormai, mettere la lavanda dentro gli armadi e i cassetti per profumare gli indumenti e la biancheria intima, eppure inconsapevolmente è geniale per allontanare i pesciolini argentati. Dove c’è lavanda, stiamo pur certi che non ci saranno questi insetti fastidiosi perché odiano i profumi. Inoltre i pesciolini gradiscono l’umidità. La lavanda, invece, emana un profumo secco.

Questa pianta profumatissima che abbiamo in casa è un rimedio efficace contro i pesciolini argentati

Versiamo qualche goccia di olio essenziale di lavanda su un panno e lo passiamo sui battiscopa, sulle mensole, in dispenda e sugli spazi in cui teniamo le patate e il pane. Essendo amidi è proprio lì che si dirigeranno, oltre che alla dispensa per lo zucchero. Ma potrebbero dirigersi anche in cucina, nell’angolo in cui abbiamo il contenitore dei barattoli di zucchero, sale e caffè, come gli scarafaggi.

Puliamo per bene la casa mettendo qualche goccia di olio essenziale e il gioco sarà fatto. È bene ricordare, però, che chi è allergico o non sopporta la lavanda, potrebbe utilizzare dei sostituti. Ci sono altri rimedi naturali che potrebbero essere utili.