Sono in tanti a tenere in casa un contenitore dove riporre tutte quelle monetine delle quali non si sa più che fare. Tenerle come risparmi, o anche solo portarle in banca per farle cambiare non è poi così semplice.

Perché allora non proviamo a riutilizzarle in modo veloce e fantasioso, regalandogli uno scopo nuovo e che sia anche utile?

Mai più centesimi e lire inutilizzati grazie a queste fantastiche idee di riciclo creativo

Di sicuro utilizzare tutte le vecchie monetine che troviamo in giro per casa non è né facile né interessante. Attraverso questa attività di riciclo potremo però divertirci lasciando libera l’immaginazione e dando sfogo ad ogni nostra minima idea.

Ad esempio, potremo utilizzare tante monetine per creare una bellissima collana: basterà solo munirci di un po’ di bigiotteria per andare a creare esclusive e originali collane.

Fantastici gioielli che andremo a formare, integrando fra di loro le varie monetine.

Dotandoci di una base, poi, potremo pure creare delle spettacolari scritte e decorazioni da muro: gli unici oggetti di cui avremo bisogno saranno solo un po’ di colla, tante monetine e la base stessa su cui incollarle. Potremmo allora avere finalmente fantastiche decorazioni per la casa senza bisogno di spendere un soldo.

Oppure ancora, potremo utilizzarne in grandi quantità per colorare e dar nuova vita a vasi e centrotavola. L’idea, come sempre, è davvero molto semplice: andremo solo ad incollare le monetine, ricoprendo e decorando questi oggetti altrimenti noiosi.

Ancora due usi semplici e incredibili

Allo stesso modo, però, le monetine possono essere utilizzate anche in alcuni modi unici e originali. Un esempio potrebbe essere quello di incollarle sotto la suola, trasformando così delle sneakers in scarpe da tip tap. Non ne dovremmo utilizzare neppure tantissime, ma appena una decina da dividere un po’ sulla punta e un po’ sul tacco.

Per finire, potremo anche utilizzare una monetina per tenere sotto controllo il congelatore durante un lungo viaggio. Basterà allora riempire una tazza d’acqua e farla congelare, per poi appoggiarci sopra una monetina e rimettere il tutto in congelatore. Al nostro ritorno dovremo solo assicurarci che la monetina sia rimasta sopra il ghiaccio e non in mezzo o sul fondo: trovandola, invece, in questa posizione potremo determinare se ci sia stato un calo di tensione e il cibo si sia scongelato. Grazie a questo trucco allora sapremo se tenere o buttare il cibo in congelatore che potrebbe anche essere andato a male.

Seguendo allora questi progetti non avremo mai più centesimi e lire inutilizzati grazie a queste fantastiche idee di riciclo creativo.

Approfondimento

