A differenza di quello che molti possono pensare le chiavi vecchie e ormai senza serratura non sono oggettini inutili. Più sono vecchie e più risultano interessanti ed affascinanti dal punto di vista del riciclo creativo. Partendo da queste chiavi possiamo infatti creare oggetti nuovi e originali, dall’aspetto vintage e la capacità di stupire e rendere invidiosi i nostri ospiti. Vediamo allora perché è incredibile, ma non butteremo mai più le chiavi vecchie e inutilizzate grazie a questi originali metodi di riciclo creativo.

Originali ciondoli personalizzati

L’idea più semplice per utilizzare i vecchi chiavi è sicuramente quella di trasformarle in originali ciondoli personalizzati. Basterà unirli ad un nastro o ad una catenina, magari anche questi ottenuti con materiali di recupero, per ottenere dei bellissimi gioielli fai da te.

Le combinazioni sono davvero tante e lasciano spazio alla fantasia, per poterci sbizzarrire con colori e materiali diversi. Il risultato però, sarà sempre un oggetto fantastico ed unico dal quale non vorremo mai separarci.

Un pratico appendichiavi

L’idea sembra strana ma in verità è molto più semplice e intelligente di quello che si potrebbe pensare: perché non utilizzare le chiavi per creare un fantastico appendichiavi da tenere all’entrata di casa.

Avremo bisogno soltanto di un sostegno in legno e di qualche chiave da piegare e attaccarci sopra: in questo modo potremo creare dei ganci su cui appendere gli anelli dei nostri mazzi di chiavi, ogni volta che rientreremo a casa. Un’idea pratica e originale che non ci farà più perdere questi oggetti in giro per casa.

Ciotola svuotatasche

Per chi invece non vuole perdere, non solo, le chiavi ma anche portafoglio e cellulare, possiamo pensare di utilizzarle per creare una ciotola svuotatasche.

Stiamo parlando cioè di posizionare le chiavi e incollarle fra di loro per formare una ciotola da tenere su un mobiletto all’entrata di casa: un luogo pratico e sicuro dove andare, per l’appunto, a svuotare le nostre tasche a fine giornata.

Era proprio questo il motivo per cui è incredibile, ma non butteremo mai più le chiavi vecchie e inutilizzate grazie a questi originali metodi di riciclo creativo.

