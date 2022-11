Basterebbe 1 geniale metodo casalingo per allontanare i topi senza ucciderli e dove cercarli in casa

Anche in inverno le nostre case potrebbero essere invase da piccoli animaletti fastidiosi e pericolosi. Pensiamo alle formiche, che si aggirano per tutto l’appartamento in cerca di briciole cadute sul pavimento. Oppure agli scarafaggi che potrebbero venir fuori dalle tubature di casa e invadere i nostri spazi.

Ma purtroppo, non è raro anche combattere con la presenza dei topi. Parliamo di piccoli roditori che sono portatori di pericolose malattie. Virus e batteri potrebbero essere facilmente trasmessi all’uomo tramite un morso. Ma anche i loro escrementi e l’urina contaminerebbero gli oggetti di casa e favorirebbero la trasmissione, ad esempio, della salmonella.

Come accorgersi della loro presenza

I topi tentano in tutti i modi di entrare in casa. Soprattutto quando le temperature cominciano ad abbassarsi perché sono alla ricerca di un posto caldo. La loro conformazione fisica gli permette, di introdursi ovunque. Nelle fessure, nei piccoli pertugi, ecc.

Non è sempre facile vederli, ma possiamo ugualmente accorgerci di loro facendo attenzione a dei particolari. Infatti, i topi potrebbero rosicchiare i fili elettrici, i mobili e le confezioni di cibo. E naturalmente lasciare gli escrementi in giro per tutta la casa.

Ecco perché è necessario tenere sempre l’appartamento pulito ed evitare che il cibo cada sul pavimento. Se possibile, sarebbe una buona idea anche eliminare le confezioni degli alimenti (pasta, riso, biscotti, ecc.) e conservarli all’interno di contenitori in vetro. Ricordiamo sempre di lasciare il cestino della spazzatura chiuso e buttarla con frequenza.

Basterebbe 1 geniale metodo casalingo per allontanare i topi senza spendere neanche un soldo

In commercio ci sono tanti prodotti che potrebbero aiutarci a sbarazzarci dei topi (trappole, veleni, ecc.). Ma se vogliamo solo cacciarli senza fare loro del male, allora dobbiamo necessariamente utilizzare dei rimedi casalinghi tramandati dalle nonne.

Sappiamo che i topi, non amano gli odori forti e persistenti. Ecco perché, per scacciarli, si utilizzano spesso gli oli essenziali. Ma anche l’aceto potrebbe essere un valido alleato.

Si potrebbe creare un composto di acqua e aceto e spruzzarlo dei punti cruciali della casa. Ma rischieremmo di perdere l’efficacia repellente del prodotto in poche ore. Allora imbeviamo di aceto dei piccoli batuffoli di cotone idrofili. Posizioniamoli in prossimità dei punti di transito come le porte, le finestre e così via. Strofiniamo anche l’aceto sul battiscopa, rafforzando il suo potere repellente, aggiungendo qualche goccia di olio essenziale alla menta. L’odore forte e pungente di questi prodotti potrebbe allontanare i piccoli roditori.

Il nascondiglio perfetto dei topi

Ecco, quindi, che basterebbe 1 geniale metodo casalingo per allontanare i topi.

Ma ora vediamo dove potrebbero nascondersi in casa.

I topi amano i luoghi bui, quindi un nascondiglio perfetto sarebbe il garage e la cantina. Ma non solo. Anche nel vano della caldaia, potrebbero creare la loro tana.

Facciamo attenzione perché questi roditori potrebbero sbucare perfino dalle tubature, dagli scarichi e dalle prese d’aria. Controlliamo anche che non ci siano delle crepe nei muri e dei buchi nella rete della zanzariera.