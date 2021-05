Al giorno d’oggi tutto ha a che fare con la tecnologia. Nessuno potrebbe vivere senza il suo smartphone, una connessione a Internet o il suo PC. Esiste addirittura un Ministero che si occupa dell’Innovazione Tecnologica. I social network sono un compagno onnipresente nella nostra vita. Si consiglia, però, di fare molta attenzione perché in certi casi possono essere pericolosi.

Spesse volte, però, possono nascere dei pensieri alquanto paranoici su tali argomenti. Soprattutto con gli smartphone. Qualcuno ci controlla?

A volte sembra che i nostri cellulari ci spiano e ci leggono nel pensiero ma è davvero possibile?

A volte ci si sente davvero spiati o peggio

Pubblicità mirate, post consigliati, suggerimenti di amicizia. Sui social network siamo tartassati di propaganda. Le scarpe che abbiamo cercato ieri spuntano dappertutto. Così come le corde per la chitarra, i bracciali o delle cuffie. Fin qui tutto ok.

Di tanto in tanto, però, possono accadere degli eventi quasi inspiegabili.

Ad esempio, si parla di qualcosa insieme agli amici senza cercarla su Google. Oppure si pensa solamente di comprare un prodotto senza farne parola con nessuno. I prodotti in questione puntualmente ci appaiono fra i suggerimenti. Qualcuno ci ascolta? Leggono la nostra mente?

Come fa il web a prevedere le nostre mosse

Niente paura. Non è in atto alcuna operazione supersegreta per rubare dati. Né, tantomeno, esistono aggeggi in grado di leggerci nel pensiero. Il tutto ha una spiegazione razionale.

Ci sono alcune applicazioni che riescono ad accedere al nostro microfono. Esse captano le parole che utilizziamo e le trasformano in testo. In tal modo la pubblicità può essere mirata e adatta alle nostre esigenze attuali. Si consiglia di controllare le app che hanno accesso al microfono per sbarazzarsi di propaganda indesiderata.

E per i progetti e le intenzioni future? Si tratta di previsioni basate sul nostro profilo. Se abbiamo cercato dei pesi per allenarci, è facile che siamo dei fan del body building. È altamente probabile che cercheremo una corda per saltare o una barra per trazioni. Subito arriverà il suggerimento adatto.