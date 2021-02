Chiunque abbia almeno un animale in casa sa che i vestiti sono spesso coperti dai loro peli. È infatti normale per i nostri animali domestici perdere i peli, soprattutto in determinati periodi dell’anno. Ovviamente i peli restano facilmente attaccati ai tessuti. Quando poi mettiamo i vestiti in lavatrice si formano sempre delle vere e proprie palle di pelo. Queste palline possono intasare il filtro del nostro prezioso elettrodomestico causando danni non da poco. D’altra parte non possiamo certo fare a meno di lavare i vestiti. Né tantomeno è pensabile di passare ogni capo con l’aspirapolvere o con la spazzola per eliminare tutti i peli.

Ebbene ecco un incredibile trucchetto per eliminare i peli di animale dai vestiti senza sforzo. Chi lo utilizza ancora si chiede come non abbia potuto pensarci prima! Un semplice oggetto presente in tutte le case, adoperato in questo modo, risolve facilmente un problema. Il tutto al costo di meno di 1 euro!

La soluzione

Dunque ci basterà inserire una spugna da cucina all’interno della lavatrice. La più efficace è quella bicolore che normalmente si usa per lavare i piatti. Questa, durante il lavaggio, riuscirà ad intrappolare tutti i peli depositati sui capi. In particolare la parte verde, attirerà peli e capelli durante la rotazione del cestello. I peli rimarranno intrappolati nelle fibre ruvide della spugna e non si attaccheranno agli altri capi. Al termine del lavaggio si dovrà semplicemente estrarre la spugna dal cestello Non dovremmo preoccuparci di possibili intasamenti del filtro.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più costosi della casa, ma allo stesso tempo uno dei meno curati.

In caso di un suo danneggiamento siamo costretti a grosse spese per ripararlo o sostituirlo, quindi la miglior cosa da fare è la prevenzione. Suggeriamo dunque di fare ogni tanto, un rapido lavaggio a vuoto utilizzando il bicarbonato di sodio, le bucce di agrumi o un bicchiere di aceto al posto del detersivo. Questo aiuterà a mantenere pulita la lavatrice è libererà eventuali piccole ostruzioni che si possono creare al suo interno.

Ecco dunque svelato come l’incredibile trucchetto per eliminare i peli di animale dai vestiti senza sforzo.