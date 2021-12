Al giorno d’oggi non sprecare è diventata una regola importantissima. Tante risorse basilari che una volta si trovavano in abbondanza, oggi scarseggiano. Altre, invece, come la plastica sono tanto utili quanto inquinanti.

Dunque, riciclare diventa uno degli strumenti più importanti che abbiamo per salvaguardare il Pianeta, ma anche le nostre tasche. Invece di gettare ogni cosa nella pattumiera, basta fermarsi un momento e lasciar fluire la creatività. Ogni oggetto o scarto può diventare o servire a qualcos’altro. È ciò che succede con i fantastici utilizzi alternativi dei torsoli della mela, oppure delle bucce di arancia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi, invece, la Redazione di ProiezionidiBorsa dice mai più barattoli e vasetti nella spazzatura ma riciclati in 3 idee di straordinaria utilità e ingegno. Scopriremo che con pochissimo sforzo e tempo impiegato saremo capaci di rinnovare un oggetto comune che consideravamo spazzatura. Ecco in che modo.

Riciclare i vasetti dello yogurt di plastica

In commercio si trovano miriadi di yogurt con gusti e ingredienti diversi. Ma anche la confezione può variare. La più comune è il vasetto in plastica. Dopo averlo vuotato dal suo contenuto, il contenitore solitamente finisce nella spazzatura (preferibilmente nel contenitore dedicato alla plastica). Tuttavia, non è difficile immaginare che quel vasetto possa ancora contenere qualcosa.

Infatti, un modo utilissimo per recuperare i vasetti in plastica è usarli per congelare le erbe o dei sughi fatti in casa. Per esempio, sono ottimi per creare monoporzioni di pesto, di salsa di pomodoro. Ancora, sono utili anche solo per conservare un trito di prezzemolo o di basilico.

Se siamo appassionati giardinieri, i vasetti fungono possono fungere da semenzai. Infatti, le loro piccole dimensioni sono perfette per far germogliare i semi. In questo modo avranno tutte le possibilità per diventare presto piantine. L’unica accortezza da usare è fare dei piccoli fori sul fondo del vasetto. In questo modo l’acqua non ristagnerà.

Mai più barattoli e vasetti nella spazzatura ma riciclati in 3 idee di straordinaria utilità e ingegno

I vasetti di vetro, invece, hanno altri possibili utilizzi. Uno semplicissimo, ma anche molto utile, consiste nel riempirli di semi, spezie, frutta secca etc. Diciamo che tutto ciò che ha bisogno di un piccolo contenitore andrà bene. In questo modo eviteremo l’attacco di farfalline o che l’umidità rovini il contenuto. In questo articolo troviamo dei consigli su come sfruttare al massimo la propria dispenda e risparmiare con piccoli accorgimenti.

Se il vasetto è particolarmente carino, possiamo decidere di creare dei preziosi centrotavola o segnaposto per Natale. Basterà riempirli di bacche, qualche pigna, un rametto di pino o abete o ancora della neve finta.