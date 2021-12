Per stare bene con se stessi è necessario sentirsi bene. Può apparire un difficile gioco di parole. In realtà significa che non basta essere soddisfatti del proprio lavoro o della famiglia per piacersi. Tutti sappiamo che anche come si appare conta.

Ecco perché si sente spesso parlare di palestra, allenamenti, peso forma e chili di troppo. Sappiamo anche che l’alimentazione è il fulcro della salute. Lo conferma l’Istituto Superiore della Sanità che promuove una sana alimentazione insieme al movimento giornaliero. Ebbene, fare sport è ugualmente importante.

Il tema diventa cruciale quando si arriva al periodo delle feste. Il Natale è un momento conviviale, dove parenti e amici festeggiano e si scambiano il loro affetto. Il cibo è al centro delle celebrazioni e alla fine si rischia sempre di esagerare e prendere qualche chilo di troppo. Ma ecco l’allenamento perfetto per prepararsi alle feste e perdere peso divertendosi senza sforzo.

Pensare alla linea divertendosi senza rinunce

Non sempre fare sport è visto come un’attività divertente. Capita spesso che fare movimento sia un’imposizione, dettata dalla necessità di mantenersi in forma. Tuttavia, pochi sanno che esistono allenamenti semplici per dimagrire o rinforzare la muscolatura.

In pochi minuti al giorno e tanta energia si possono creare sessioni efficaci per ogni esigenza. Abbiamo visto come dimagrire e allenare il corpo con questo oggetto economico in una breve sessione al giorno e ritornare in forma. Ancora, ci siamo soffermati su allenamenti specifici per cosce e fianchi.

In questo articolo parliamo di come allenarsi al meglio prima e dopo le festività natalizie e il Capodanno. In questo modo scopriremo com’è possibile non rovinare la nostra linea godendosi cenoni e pranzi in famiglia. Basta scegliere gli esercizi giusti.

Ecco l’allenamento perfetto per prepararsi alle feste e perdere peso divertendosi senza sforzo

Sembra strano, ma sono i muscoli che aiutano a smaltire e bruciare calorie. Ecco perché in questa fase dell’anno sarebbe ideale tonificarli e allenarli. Ciò senza ovviamente dimenticare di fare una corsa o una camminata veloce ogni giorno.

2 volta a settimana, invece, si può creare un circuito ad hoc pensato per bruciare grassi in eccesso. Ci bastano 25 minuti a media e alta intensità. Si parte con un piccolo riscaldamento di braccia (rotazioni) e gambe (corsetta calciata). Poi si scelgono degli esercizi in base alla propria preparazione fisica.

Si consiglia di iniziare con squat e affondi (2 serie da 20). Si procede con jumping jacks e slanci della gamba alternati (2 serie da 30 secondi). Importantissimo per il core sono il crunch e le varie modalità di plank in movimento. Riprendiamo infine con 2 sessioni di jumping jacks. Questo ci aiuterà a velocizzare il nostro metabolismo e a compensare i bagordi delle feste. Ma attenzione, sempre meglio eccedere solo in alcuni giorni.