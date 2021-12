Per gli italiani il pane è un cibo irrinunciabile. Accompagna quasi tutti i pasti e spesso è imprescindibile per fare scarpetta nel piatto. Tuttavia, sempre più persone soffrono di celiachia o di intolleranza al glutine.

La celiachia è una reazione immunitaria a questa sostanza che provoca un’infiammazione dell’intestino tenue. La conseguenza è che tale infiammazione produce un cattivo assorbimento di alcuni nutrienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Oltremodo è vero che il pane ha un altro difetto. Infatti, è ricco di carboidrati. Questi, consumati in grandi quantità, sono deleteri per il nostro fisico. Non è difficile che grandi mangiatori di pane si ritrovino con qualche chilo di troppo. Allora, come fare per non rinunciare al piacere del pane senza cadere nelle controindicazioni?

Basta preparare pane in casa con ingredienti differenti. Infatti, è incredibile quest’alternativa al pane fragrante e sofficissima senza carboidrati né glutine ma ricca di benefici. Ottimo come spuntino, per colazione e soprattutto per accompagnare ogni tipo di pietanza senza rimorsi.

Gli ingredienti

Grazie alla farina di mandorle, il nostro pane senza glutine è ricco di vitamina E, potassio, fosforo e calcio. Molti studi hanno evidenziato effetti benefici delle mandorle sul grasso corporeo e sul diabete tipo 2. Ma ecco gli altri ingredienti:

3 uova;

5g di bicarbonato di sodio;

100g di farina di mandorle;

60g di semi di lino;

1 cucchiaino di aceto di mele;

30g di semi di girasole;

40g di farina di cocco q.b;

acqua q.b;

50ml di olio d’oliva.

Incredibile quest’alternativa al pane fragrante e sofficissima senza carboidrati né glutine ma ricca di benefici

Ecco le istruzioni per preparare la ricetta. La prima cosa da fare è dividere le uova, poi montare a neve i soli bianchi aggiungendo un pizzico di sale. Nel frattempo preriscaldiamo il forno a 180°C. Poi, oliamo e infariniamo uno stampo da plumcake.

In una ciotola mescoliamo le farine, i semi tritati in un mixer (ecco un’altra alternativa al pane ricca di omega 3), il bicarbonato di sodio e un pizzico di sale. Amalgamiamo anche tutti gli ingredienti liquidi (olio, aceto di mele). Uniamo i composti secchi e quelli liquidi, i tuorli dell’uovo e i bianchi montati a neve. Se il composto dovesse essere troppo duro, uniamo poca acqua.

Adesso possiamo versare il nostro futuro pane nello stampo da plumcake precedentemente infarinato. Per la cottura dovrebbero bastare 30 minuti. Tuttavia, trascorso questo tempo, è bene sfornare il pane e toglierlo dallo stampo. A questo punto continuiamo la cottura sulla griglia per altri 10 minuti fino a che il pane sarà dorato. Sono a quel punto sforniamo il pane. Attendiamo 10 minuti prima di tagliarlo e gustarne una fetta.

Approfondimento

2 ingredienti che fanno la differenza per non mangiare la solita pasta